«Поэтому волос и нет»: Лукашенко пошутил о погоде в Санкт-Петербурге

Фото: kremlin.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко шуткой ответил на вопрос журналиста о погоде в Санкт-Петербурге.
Глава Республики Беларусь 25 декабря прибыл в северную столицу России для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Из своего автомобиля белорусский президент вышел без шапки, пальто, расстёгнутом нараспашку. Журналисты спросили, не боится ли он простудиться, появляясь на холоде без головного убора.
В Петербурге минус три градуса, однако, из-за сильной влажности и ветра температура ощущается куда ниже заявленной. Лукашенко подчеркнул, что погода в Белоруссии такая же, как и в Питере.
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«Всю жизнь хожу, поэтому волос нет», — смеясь ответил Лукашенко.
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Евгения Парфентьева