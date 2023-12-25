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«Поэтому волос и нет»: Лукашенко пошутил о погоде в Санкт-Петербурге

Лукашенко шуткой описал погоду в Санкт-Петербурге
25 декабря 2023, 20:03
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко шуткой ответил на вопрос журналиста о погоде в Санкт-Петербурге.
Глава Республики Беларусь 25 декабря прибыл в северную столицу России для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Из своего автомобиля белорусский президент вышел без шапки, пальто, расстёгнутом нараспашку. Журналисты спросили, не боится ли он простудиться, появляясь на холоде без головного убора.

«Всю жизнь хожу, поэтому волос нет», — смеясь ответил Лукашенко.


В Петербурге минус три градуса, однако, из-за сильной влажности и ветра температура ощущается куда ниже заявленной. Лукашенко подчеркнул, что погода в Белоруссии такая же, как и в Питере.

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#санкт-петербург
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Путин подписал закон, позволяющий скорой оказывать помощь без согласия пациента
25 декабря 2023, 19:44

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, позволяющий врачам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без добровольного согласия, пациента, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Подписанные президентом поправки относятся к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Теперь старший врач в бригаде скорой помощи может принимать решение об оказании медицинской помощи пациенту без его добровольного согласия, если нуждающийся в медпомощи не способен изложить свою волю самостоятельно.

При этом, родственники пациента всё ещё могут выразить свою несогласие с процедурой, подписав официальный документ.

Напомним, ранее Владимир Путин также подписал поправки, касающиеся материнского капитала. Теперь получить его могут только граждане РФ и только в том случае, если их ребёнок будет являться гражданином РФ по праву рождения.

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«Он дурак»: Лукашенко точно и лаконично описал Борреля
Лукашенко назвал Борреля дураком, который не имеет отношения к политике
25 декабря 2023, 19:20

Фото: kremlin.ru

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель – просто дурак, который не имеет никакого отношения к политике, с таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Глава Республики Беларусь строго подчеркнул, что ни Москва, ни Минск не стремятся влезать в новый вооружённый конфликт, в особенности, в условиях незавершённой специальной военной операции.

Ранее Боррель заявил, что всем странам Европейского союза надо мобилизовать свои силы по максимуму, чтобы не допустить победы России на полях СВО.

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#александр лукашенко
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Политолог Светов раскрыл условия, при которых протесты в Сербии прекратятся
Политолог Светов: Если власти дадут отпор, то все затихнет
25 декабря 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Политолог Юрий Светов заявил, что если власти страны окажут решительный ответ бунтовщикам, то все протесты в стране стихнут.
Он добавил, что протесты – обыкновенный сценарий, который реализуется тогда, когда оппозиция не получает желаемого на выборах.

«За всем этим стоят силы, которые давят на правительство Сербии, чтобы они признали независимость Косово и подключились к антироссийским санкциям. А дальнейшее развитие событий зависит только от решимости властей. Если они позволят себе дать отпор и не позволят раскачивать ситуацию, то все затихнет», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

При этом, специалист высказал мнение о том, что государственный переворот в стране не реализуется.

Учредитель Царьграда Константин Малофеев также выразил надежду на то, что госпереворот в Сербии не случится, отметив участие Запада в протестных настроениях в стране.

«В странах, где, как говорят, царят свобода слова и демократия, особенно ловко умеют ходить в ногу. Абсолютно все — и «свободные» политики, и «независимые» журналисты. В Сербии после очередных выборов случилась явно подготовленная на Западе попытка государственного переворота. Полиция пока справилась с мятежниками», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

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#протесты
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#сербия
#политика
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Депутат Милонов: Протесты в Сербии устроили феминистки и абортницы
25 декабря 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/sibway

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что коалиция «Сербия против насилия», организовавшая протестные события в Сербии, являются союзом феминисток и абортниц, пытается силой захватить власть в стране.
«Смешно, что так называемая коалиция «Сербия против насилия» — союз феминисток, абортниц и соевых куколдов, — объединившись против насилия, пытаются сами его осуществить. Как люди совершенно недемократичные, они считают, что надо все брать силой, если у них не получилось по-другому. Теперь наши сербские братишки в очередной раз увидят подлинное лицо европейских крысёнышей, которые пытаются всё поменять в Сербии и продать родную страну», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Милонов.

Он также назвал Сербию великой страной, которую европейским политикам никогда не одолеть.

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#сербия
#запад
#политика
#протесты
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Журналист L’Express Аке сравнил темпы роста российской и европейской экономики
L’Express: Российская экономика вопреки санкциям развивается быстрее европейской
25 декабря 2023, 18:27

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Несмотря на санкции США и Евросоюза, затратный конфликт на Украине и противостояние с Западом, российская экономика растёт, а поддержка президента Путина в стране непоколебима. Об этом заявил глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке.
Он отметил, что темпы роста российской экономики даже опережают показатели стран еврозоны. Например, промышленное производство в стране увеличилось на 7,5%, а санкции, накладываемые Евросоюзом, только подстёгивают российских предпринимателей и крупные компании к развёртыванию новых производств и освоению выпуска новых товаров, которые раньше закупались за границей, чтобы сократить зависимость от импорта.

Аке также отметил, что население страны безусловно поддерживает позицию президента РФ Владимира Путина по специальной военной операции.

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#операции
#рф
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В Подмосковье к выборам президента организовали Информационно-справочный центр
25 декабря 2023, 18:12

Фото: Istockphoto / AntonioGuillem

В Мособлизбиркоме на период подготовки и проведения выборов президента развёрнута работа регионального сегмента Информационно-справочного центра ЦИК России.
Звонки от граждан с территории России принимают по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20, сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«В Информационно-справочном центре участники избирательного процесса могут получить информацию об избирательной кампании; запросить сведения об адресах, телефонах, графике работы избирательных комиссий; получить информацию о порядке голосования по месту жительства, пребывания и месту нахождения; дистанционного электронного, голосования», – говорится в сообщении.
Как отметили в Мособлизбиркоме, работа Информационно-справочного центра хорошо зарекомендовала себя в Московской области во время проведения выборов в Единый день голосования 10 сентября.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта 2024 года.

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#московская область
#подмосковье
#голосование
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Российские военные полностью освободили Марьинку от ВСУ
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР
25 декабря 2023, 18:02

Фото: iStock/macky_ch

Армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи.
«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южной" сегодня (25 декабря - ред) полностью освободили населенный пункт Марьинка – это 5 км юго-западнее Донецка», - доложил Шойгу Путину.

Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны пояснил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

Шойгу отметил действия военные 150-й дивизии, которые особо отличились при освобождении Марьинки.

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Представитель НАТО Коломина одобрил шаги Армении по дистанцированию от Москвы
25 декабря 2023, 17:46

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Армения приняла твёрдое решение о внесении изменений в свою внешнюю политику. В частности, это касается определенного дистанцирования от России.
Об этом в эфире грузинского телеканала «Пирвели архи» (Первый канал) заявил специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. Он отметил, что на взгляд членов Североатлантического альянса, Ереван уже начал сближение с НАТО. Армянские власти просят о большем сотрудничестве и расширения политического диалога с Западом. Конечно, НАТО не может не приветствовать такие шаги, отметил Коломина.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавром заявлял, что НАТО через Армению готовит в Закавказье почву для формирования антироссийских настроений.

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N1: Протестующие заблокировали ещё одун улицу в центре Белграда
25 декабря 2023, 17:18

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие перекрыли ещё одну улицу в центре сербской столицы Белграда, об этом сообщает N1.
Напомним, протесты в Сербии разгорелись вечером 24 декабря, после объявления итогов выборов, в которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Оппозиция обвинила власти страны в фальсификации выборов.

Вечером 24 декабря протестующие заблокировали здание Скупщины (сербский парламент), потребовав отменить итоги выборов.

Стало известно, что протестующие в составе организации «Борьба» также заблокировали часть улицы Кнеза Милоша, помешав движению транспорта и устроив в городе пробки. Отмечается, что в настоящий момент в протестах участвуют около 500 человек.

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#протесты
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#сербия
#вучич
#выборы
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