Лукашенко: Зеленский понял, что есть только политический путь урегулирования

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным. Об этом Лукашенко сообщил журналистам.
По мнению белорусского лидера, если украинцы не воспользуется шансом в виде мирных переговоров, тогда в мире настанет крах. Лукашенко подчеркнул, что военнослужащие видят реальную обстановку на линии боевого соприкосновения. Он также отметил, что осознание Зеленским действительности можно проследить в его пресс-конференциях.
Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.
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Екатерина Коршунова