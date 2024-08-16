Крымский мост срочно перекрыли — последняя информация с места событий

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Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно приостановлено, об этом сообщили в оперативном Telegram-канале, освещающем ситуацию на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, передает ТАСС.Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временного перекрытия движения на данный момент не раскрываются. Власти оперативно работают над возобновлением транспортного сообщения и просят граждан проявлять терпение в сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились депутаты Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова. Об этом информирует пресс-служба регионального парламента. Инцидент произошел, когда депутаты возвращались в Бердянск после завершения гуманитарной миссии, в рамках которой они передали груз бойцам. Согласно данным источника, дрон ВСУ взорвался на крыше их автомобиля.
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