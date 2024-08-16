Раскрыто дело о подрыве в Рязани: что теперь грозит РЖД?

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ОАО «РЖД» официально признано потерпевшей стороной в уголовном деле против Руслана Сидики, который обвиняется в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области. Об этом 16 августа сообщили в правоохранительных органах.
Согласно данным источника, представители военного аэродрома Дягилево не заявляли об ущербе и не выдвигали требований, поэтому не были признаны потерпевшими по этому делу. Об этом сообщает РБК.
1 декабря стало известно о задержании Руслана Сидики, гражданина России и Италии, по подозрению в осуществлении теракта, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Помощник машиниста получил незначительные травмы. На допросе Сидики признал свою вину и сообщил, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в Стамбуле в феврале.
25 июля Басманный суд Москвы продлил арест Сидики до ноября из-за опасений побега за границу. Позже его обвинили в совершении девяти тяжких преступлений.
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1 декабря стало известно о задержании Руслана Сидики, гражданина России и Италии, по подозрению в осуществлении теракта, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Помощник машиниста получил незначительные травмы. На допросе Сидики признал свою вину и сообщил, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в Стамбуле в феврале.
25 июля Басманный суд Москвы продлил арест Сидики до ноября из-за опасений побега за границу. Позже его обвинили в совершении девяти тяжких преступлений.
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Елена Перлова