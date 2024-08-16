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Раскрыто дело о подрыве в Рязани: что теперь грозит РЖД?

Компания «РЖД» была признана потерпевшей стороной по делу подрывника в Рязани
16 августа 2024, 06:29
Фото: istockphoto.com/fortton

Фото: istockphoto.com/fortton

ОАО «РЖД» официально признано потерпевшей стороной в уголовном деле против Руслана Сидики, который обвиняется в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области. Об этом 16 августа сообщили в правоохранительных органах.
Согласно данным источника, представители военного аэродрома Дягилево не заявляли об ущербе и не выдвигали требований, поэтому не были признаны потерпевшими по этому делу. Об этом сообщает РБК.

1 декабря стало известно о задержании Руслана Сидики, гражданина России и Италии, по подозрению в осуществлении теракта, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Помощник машиниста получил незначительные травмы. На допросе Сидики признал свою вину и сообщил, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в Стамбуле в феврале.



25 июля Басманный суд Москвы продлил арест Сидики до ноября из-за опасений побега за границу. Позже его обвинили в совершении девяти тяжких преступлений.

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#крымский мост
#минобороны
Крымский мост срочно перекрыли — последняя информация с места событий
По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта
16 августа 2024, 05:32

Фото: istock/Vyacheslav Makaryev

Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно приостановлено, об этом сообщили в оперативном Telegram-канале, освещающем ситуацию на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, передает ТАСС.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временного перекрытия движения на данный момент не раскрываются. Власти оперативно работают над возобновлением транспортного сообщения и просят граждан проявлять терпение в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находились депутаты Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова. Об этом информирует пресс-служба регионального парламента. Инцидент произошел, когда депутаты возвращались в Бердянск после завершения гуманитарной миссии, в рамках которой они передали груз бойцам. Согласно данным источника, дрон ВСУ взорвался на крыше их автомобиля.

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Комбрига ВДВ подполковника Фролова арестовали за мошенничество
Фролова обвиняют в особо крупном мошенничестве.
16 августа 2024, 02:10

Фото: ГУФССП РФ по МО

Подполковник Константин Фролов, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Об этом сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что Фролов, награжденный тремя орденами Мужества, находится под стражей в СИЗО.

Фролову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, касающейся мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Его задержали в Санкт-Петербурге, затем этапировали в Москву и арестовали.

Детали уголовного дела пока не разглашаются в связи с тайной предварительного следствия.

Ранее, 4 июля, командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов был также арестован по обвинению в мошенничестве. Оба офицера обвиняются в хищении не менее 1 миллиона рублей, за что им грозит до 10 лет лишения свободы. Городилов настаивает на своей невиновности.

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Украинский дрон едва не убил депутатов Башкирии — подробности
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии
15 августа 2024, 23:50

Фото: Минобороны РФ

В зоне специальной военной операции украинский беспилотник атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Инцидент произошел, когда парламентарии возвращались в Бердянск после завершения гуманитарной миссии, во время которой они передали груз бойцам. По информации источника, дрон ВСУ взорвался на крыше автомобиля.

«Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя автомобиль, он серьёзно повреждён, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразгулов получил лёгкое осколочное ранение», — прокомментировал произошедшее председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Сами пострадавшие депутаты продолжают свою работу, несмотря на произошедшее, и заверяют, что не намерены сворачивать свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи бойцам российской армии.

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#депутаты
#инцидент
#всу
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#удар
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Съемочная группа Ruptly едва не пострадала от обстрела ВСУ в Курской области (видео)
Съемочная группа Ruptly спаслась от обстрела ВСУ в Курской области
15 августа 2024, 23:05

Фото: Минобороны РФ

Боевики ВСУ обстреляли район города Льгова в Курской области, где находилась съемочная группа международного агентства Ruptly. Инцидент произошел 15 августа.
Украинские войска открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам Льгова, где в это время работала съемочная группа Ruptly. Момент попал на видео, сообщает РТ. К счастью, журналистам удалось укрыться.

Ранее сообщалось, что над Льговом сбили ракету ВСУ. В результате падения обломков пострадали двое жителей, их госпитализировали, сообщил врио губернатора Курской области Смирнов.


Также военный командир Апты Алаудинов заявил 15 августа, что ВСУ пытаются прорвать линию фронта. По данным военных, Украина перебрасывает войска с других участков фронта в Курскую область.

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На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва
15 августа 2024, 22:13

Фото: iStock / Artyom_Anikeev

Свидетели крушения упавшего в Иркутской области дальнего ракетоносца-бомбардировщикаТу-22М3 услышали три взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Третий по счёту взрыв Ту-22М3 произошёл в поле вблизи посёлка Михайловка Иркутской области», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ту-22М3 потерпел крушение во время выполнения планового полёта. В результате ЧП никто не пострадал. Пилот увёл самолёт в безлюдное место. Все четверо членов экипажа остались живы, их уже нашли.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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#самолёты
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На железной дороге в Подмосковье с начала года отметили более 110 случаев гибели
15 августа 2024, 21:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье с начала года зафиксировали более 110 случаев гибели на железной дороге. Несанкционированный переход через пути – главная причина травматизма, сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
По его словам, в Московской области ликвидировали 120 так называемых «опасных троп» на железной дороге.
«С начала 2024-го на железной дороге Подмосковья зафиксировали более 110 смертельных случаев. 60 из них произошли при несанкционированном переходе через пути. Это основная причина травматизма. Чтобы ликвидировать «опасные тропы», продолжается установка ограждений вблизи станций, где замечено самое большое их число. Около 1 км ограждений из планируемых 2 км уже установили в 13 округах», – рассказал Гержик.
Как отметили в министерстве, ограждения оборудовали у станций в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Дмитровском, Домодедове, Королёве, Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Химках и Щёлкове.

Также на объектах железнодорожной инфраструктуры строят пешеходные переходы, металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, ограждения типа «змейка». На станциях устанавливают информационные стенды, а также устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.

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#транспорт
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На 40-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Пять машин столкнулись на 40-м километре МКАД
15 августа 2024, 20:55

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

На 40-м километре МКАД произошла массовая авария с участием пяти машин, сообщили ТАСС экстренные службы.
«ДТП произошло на 40-м км МКАД. Столкнулись пять транспортных средств. В результате, предварительно, пострадал один человек», — прокомментировали ТАСС.

Известно, что сейчас перекрыли три полосы движения, выясняются подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска случилось серьезное ДТП, столкнувшиеся авто получили серьезные повреждения. Никакие подробности не приводятся. Есть информация, что парализовано движение троллейбусов.

Кроме того, на днях авария произошла в Ленобласти, где, предварительно, автомобиль въехал в грузовик с песком. Погиб один человек.

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#россия
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#мкад
#дтп
#автомобили
#новости
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В Челябинске произошло серьезное ДТП
В центре Челябинска произошла страшная авария, движение троллейбусов перекрыто
15 августа 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Eugene Nekrasov

Серьезная авария произошла в центре Челябинска, сообщает Telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия». Уточняется, что столкнувшиеся машины сильно повреждены, а движение троллейбусов перекрыто.
«Стоит движение троллейбусов от перекрестка проспекта Ленина и Российской в направлении ЖБИ. Произошло ДТП с участием двух машин. Троллейбус №16 направили с АМЗ до ДС Юность», — сказано в сообщении.

На месте работают медики и спасатели. О пострадавших пока нет никакой информации, как и подробностей случившегося.

Ранее сообщалось об аварии в Подольске с участием скорой помощи и такси. По данным городской прокуратуры, автомобили двигались в попутном направлении. Пострадала 16-летняя девушка-подросток.

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#новости
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Жительница Анапы, воткнувшая нож в грудь трехмесячного сына, получила 10 лет
15 августа 2024, 19:44

Фото: iStock/Zolnierek

Суд назначил десять лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима. На судебном заседании жительница Анапы полностью признала вину.

Напомним, в августе прошлого года Наталья Рекина решила совершить самоубийство. Считая, что после её смерти ребёнок никому не будет нужен, она воткнула нож в грудь трехмесячного ребенка. После чего она попыталась совершать самоубийство, однако не успела, так как в квартиру вбежали ее родители. ​Убийцу госпитализировали, малыша спасти не удалось.

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