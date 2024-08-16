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Комбрига ВДВ подполковника Фролова арестовали за мошенничество

Фролова обвиняют в особо крупном мошенничестве.
16 августа 2024, 02:10
Фото: ГУФССП РФ по МО

Фото: ГУФССП РФ по МО

Подполковник Константин Фролов, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Об этом сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что Фролов, награжденный тремя орденами Мужества, находится под стражей в СИЗО.

Фролову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, касающейся мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Его задержали в Санкт-Петербурге, затем этапировали в Москву и арестовали.



Детали уголовного дела пока не разглашаются в связи с тайной предварительного следствия.

Ранее, 4 июля, командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов был также арестован по обвинению в мошенничестве. Оба офицера обвиняются в хищении не менее 1 миллиона рублей, за что им грозит до 10 лет лишения свободы. Городилов настаивает на своей невиновности.

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Украинский дрон едва не убил депутатов Башкирии — подробности
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии
15 августа 2024, 23:50

Фото: Минобороны РФ

В зоне специальной военной операции украинский беспилотник атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Инцидент произошел, когда парламентарии возвращались в Бердянск после завершения гуманитарной миссии, во время которой они передали груз бойцам. По информации источника, дрон ВСУ взорвался на крыше автомобиля.

«Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя автомобиль, он серьёзно повреждён, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразгулов получил лёгкое осколочное ранение», — прокомментировал произошедшее председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Сами пострадавшие депутаты продолжают свою работу, несмотря на произошедшее, и заверяют, что не намерены сворачивать свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи бойцам российской армии.

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Съемочная группа Ruptly едва не пострадала от обстрела ВСУ в Курской области (видео)
Съемочная группа Ruptly спаслась от обстрела ВСУ в Курской области
15 августа 2024, 23:05

Фото: Минобороны РФ

Боевики ВСУ обстреляли район города Льгова в Курской области, где находилась съемочная группа международного агентства Ruptly. Инцидент произошел 15 августа.
Украинские войска открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам Льгова, где в это время работала съемочная группа Ruptly. Момент попал на видео, сообщает РТ. К счастью, журналистам удалось укрыться.

Ранее сообщалось, что над Льговом сбили ракету ВСУ. В результате падения обломков пострадали двое жителей, их госпитализировали, сообщил врио губернатора Курской области Смирнов.


Также военный командир Апты Алаудинов заявил 15 августа, что ВСУ пытаются прорвать линию фронта. По данным военных, Украина перебрасывает войска с других участков фронта в Курскую область.

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На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва
15 августа 2024, 22:13

Фото: iStock / Artyom_Anikeev

Свидетели крушения упавшего в Иркутской области дальнего ракетоносца-бомбардировщикаТу-22М3 услышали три взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Третий по счёту взрыв Ту-22М3 произошёл в поле вблизи посёлка Михайловка Иркутской области», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ту-22М3 потерпел крушение во время выполнения планового полёта. В результате ЧП никто не пострадал. Пилот увёл самолёт в безлюдное место. Все четверо членов экипажа остались живы, их уже нашли.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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#самолёты
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На железной дороге в Подмосковье с начала года отметили более 110 случаев гибели
15 августа 2024, 21:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье с начала года зафиксировали более 110 случаев гибели на железной дороге. Несанкционированный переход через пути – главная причина травматизма, сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
По его словам, в Московской области ликвидировали 120 так называемых «опасных троп» на железной дороге.
«С начала 2024-го на железной дороге Подмосковья зафиксировали более 110 смертельных случаев. 60 из них произошли при несанкционированном переходе через пути. Это основная причина травматизма. Чтобы ликвидировать «опасные тропы», продолжается установка ограждений вблизи станций, где замечено самое большое их число. Около 1 км ограждений из планируемых 2 км уже установили в 13 округах», – рассказал Гержик.
Как отметили в министерстве, ограждения оборудовали у станций в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Дмитровском, Домодедове, Королёве, Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Химках и Щёлкове.

Также на объектах железнодорожной инфраструктуры строят пешеходные переходы, металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, ограждения типа «змейка». На станциях устанавливают информационные стенды, а также устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.

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#транспорт
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На 40-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Пять машин столкнулись на 40-м километре МКАД
15 августа 2024, 20:55

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

На 40-м километре МКАД произошла массовая авария с участием пяти машин, сообщили ТАСС экстренные службы.
«ДТП произошло на 40-м км МКАД. Столкнулись пять транспортных средств. В результате, предварительно, пострадал один человек», — прокомментировали ТАСС.

Известно, что сейчас перекрыли три полосы движения, выясняются подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска случилось серьезное ДТП, столкнувшиеся авто получили серьезные повреждения. Никакие подробности не приводятся. Есть информация, что парализовано движение троллейбусов.

Кроме того, на днях авария произошла в Ленобласти, где, предварительно, автомобиль въехал в грузовик с песком. Погиб один человек.

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#россия
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#дтп
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#новости
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В Челябинске произошло серьезное ДТП
В центре Челябинска произошла страшная авария, движение троллейбусов перекрыто
15 августа 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Eugene Nekrasov

Серьезная авария произошла в центре Челябинска, сообщает Telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия». Уточняется, что столкнувшиеся машины сильно повреждены, а движение троллейбусов перекрыто.
«Стоит движение троллейбусов от перекрестка проспекта Ленина и Российской в направлении ЖБИ. Произошло ДТП с участием двух машин. Троллейбус №16 направили с АМЗ до ДС Юность», — сказано в сообщении.

На месте работают медики и спасатели. О пострадавших пока нет никакой информации, как и подробностей случившегося.

Ранее сообщалось об аварии в Подольске с участием скорой помощи и такси. По данным городской прокуратуры, автомобили двигались в попутном направлении. Пострадала 16-летняя девушка-подросток.

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#россия
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#дтп
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#новости
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Жительница Анапы, воткнувшая нож в грудь трехмесячного сына, получила 10 лет
15 августа 2024, 19:44

Фото: iStock/Zolnierek

Суд назначил десять лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима. На судебном заседании жительница Анапы полностью признала вину.

Напомним, в августе прошлого года Наталья Рекина решила совершить самоубийство. Считая, что после её смерти ребёнок никому не будет нужен, она воткнула нож в грудь трехмесячного ребенка. После чего она попыталась совершать самоубийство, однако не успела, так как в квартиру вбежали ее родители. ​Убийцу госпитализировали, малыша спасти не удалось.

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«Ударил, сорвал одежду и смеялся»: наемники из Франции изнасиловали россиянку в Харькове
15 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

С начала СВО на территории Украины на стороне ВСУ участвуют в военных действиях иностранные наемники. Они не раз были замечены в разного рода бесчинствах: пытках пленных, мародерстве, убийстве мирных жителей. Очередное чудовищное преступление совершили наемные убийцы из Франции. Они ворвались в дом к жительнице Харьковской области и изнасиловали ее. Об обстоятельствах дела расскажет редакция «Радио 1».

Изнасилование мирной жительницы


Два французских наёмника, которые служат в ВСУ, ворвались ночью в дом к жительнице села Глубокое Харьковской области и изнасиловали ее. Трагедия произошла в мае этого года. Оба наемника говорили на французском языке, на просьбы женщины оставить ее в покое они не реагировали. Один из мужчин достал пистолет, пригрозил ей и заставил молчать.

«Он (один из боевиков) ударил меня по лицу, достал пистолет и показал пальцем, чтобы я молчала. Они сорвали с меня всю одежду и потом... Потом они ушли», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, она даже поцарапала одного из насильников, но тот в ответ лишь смеялся. В момент издевательств один их боевиков встал на женщину и удерживал ее. После того, как все закончилось и французы покинули дом, пострадавшая спустилась в подвал, где находилась до тех пор, пока ее не спасли российские военные.

Фото: iStock/breakermaximus

Кем оказались французы-насильники


Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что одним из насильников мирной жительницы оказался французский гражданин Баррат Максим Роджер Генри 1989 года рождения. До участия в СВО он воевал в Сирии и Ираке на стороне курдских формирований. Во Франции мужчина прежде был привлечен к ответственности за насилие в отношении жены.

В России в отношении боевика возбудили уголовное дело по двум статьям: «Наёмничество» и «Изнасилование». Ему грозит пожизненное заключение. Личность второго боевика в настоящее время устанавливается.


Наемник из Франции покинул ряды ВСУ


Вскоре после совершения изнасилования Баррат разместил у себя в социальных сетях пост о том, что покидает Украину. Свое решение он не объяснил, заявив лишь, что пришло время «отдохнуть от войны».

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#насилие
#военные
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#женщины
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#изнасилование
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В Москве напавшего на российскую полицейскую гражданина США отправили в СИЗО
15 августа 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Американец, напавший на сотрудника полиции в Москве, отправится в СИЗО, сообщили в пресс-службе судов обшей юрисдикции. Известно, что фигуранта зовут Джозеф Татер. Накануне сообщалось, что его задержали за хулиганство. Кроме того, мужчина отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок два месяца», — сказано в публикации.

Таким образом иностранец проведет в заключении до 14 октября. Защите и подсудимому отказали в ходатайстве о мере пресечения, которая не связана с нахождением под стражей.

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#полиция
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#суд
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