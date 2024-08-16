Комбрига ВДВ подполковника Фролова арестовали за мошенничество

Фото: ГУФССП РФ по МО
Подполковник Константин Фролов, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Об этом сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что Фролов, награжденный тремя орденами Мужества, находится под стражей в СИЗО.
Фролову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, касающейся мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Его задержали в Санкт-Петербурге, затем этапировали в Москву и арестовали.
Детали уголовного дела пока не разглашаются в связи с тайной предварительного следствия.
Ранее, 4 июля, командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов был также арестован по обвинению в мошенничестве. Оба офицера обвиняются в хищении не менее 1 миллиона рублей, за что им грозит до 10 лет лишения свободы. Городилов настаивает на своей невиновности.
Читайте также:
Украинский дрон едва не убил депутатов Башкирии — подробности
Съемочная группа Ruptly едва не пострадала от обстрела ВСУ в Курской области (видео)
На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва
Фролову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, касающейся мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Его задержали в Санкт-Петербурге, затем этапировали в Москву и арестовали.
Детали уголовного дела пока не разглашаются в связи с тайной предварительного следствия.
Ранее, 4 июля, командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов был также арестован по обвинению в мошенничестве. Оба офицера обвиняются в хищении не менее 1 миллиона рублей, за что им грозит до 10 лет лишения свободы. Городилов настаивает на своей невиновности.
Читайте также:
Украинский дрон едва не убил депутатов Башкирии — подробности
Съемочная группа Ruptly едва не пострадала от обстрела ВСУ в Курской области (видео)
На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва
Елена Перлова