Офицер ВСУ Глущенко описал цель вторжения под Курск словами «чтобы все офигели»

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Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Глущенко заявил, что целью вторжения украинских военных в Курскую область являлась попытка Киева всех удивить. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко.
По его словам, киевский режим принял решение начать операцию в Курской области из-за проблем в стране и поражений на фронте. Помимо этого, военный пояснил, что связано это с «нехватки лайков».
Поставленную задачу перед командованием Вооруженных сил Украины он описал фразой «отчебучить, чтобы все офигели». По мнению офицера, ВСУ достигли своей цели, удивив как Россию, так и Запад. Он предположил, что теперь украинские власти размышляют о следующем шаге.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
На Западе заявили, что прямая война между НАТО и Россией становится все ближе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Поставленную задачу перед командованием Вооруженных сил Украины он описал фразой «отчебучить, чтобы все офигели». По мнению офицера, ВСУ достигли своей цели, удивив как Россию, так и Запад. Он предположил, что теперь украинские власти размышляют о следующем шаге.
«Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — сказал Глущенко.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
На Западе заявили, что прямая война между НАТО и Россией становится все ближе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова