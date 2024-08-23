Журналист немецкой медиакорпорации, признанной иноагентом в РФ, незаконно проник под Курск

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
Корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли незаконно посетил Курскую область и опубликовал материал. Об этом информирует РИА Новости.
В статье на сайте Deutsche Welle* говорится, что Коннолли посетил Суджу. Указывается, что он находился в городе под наблюдением украинских военных и провел там несколько часов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что фиксируются все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что фиксируются все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* признана иноагентом в России
Дарья Осипова