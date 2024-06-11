Пограничникам в Калифорнии приказали депортировать российских мигрантов

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Пограничники в американском штате Калифорния получили указание немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России и пяти стран бывшего СССР. Планы американского правительства раскрыло издание New York Post, ссылаясь на внутренний документ.
Речь идет о гражданах РФ, Киргизии, Грузии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Их необходимо депортировать сразу после задержания.
Действие меморандума распространяется на участок границы в районе Сан-Диего, на который приходится большинство незаконных мигрантов из стран «восточного полушария». В прошло финансовом году, завершившимся в сентябре, граждан России среди них было 43 тысячи, что является рекордом.
Ранее президент США Джо Байден ввел временный запрет на получение политубежища в Штатах для мигрантов, которые незаконно пересылки границу с Мексикой. Данная мера будет действовать только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит.
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Действие меморандума распространяется на участок границы в районе Сан-Диего, на который приходится большинство незаконных мигрантов из стран «восточного полушария». В прошло финансовом году, завершившимся в сентябре, граждан России среди них было 43 тысячи, что является рекордом.
Ранее президент США Джо Байден ввел временный запрет на получение политубежища в Штатах для мигрантов, которые незаконно пересылки границу с Мексикой. Данная мера будет действовать только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит.
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Алина Юрчак