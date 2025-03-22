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Погранслужба Украины усилила авиацией дозоры на границе с Румынией и Венгрией

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Государственная пограничная служба Украины усилила охрану своих рубежей в Закарпатской области на участках границы с Румынией и Венгрией. Для дополнительного патрулирования привлечена даже авиация.
Об этом сотрудники регионального отделение украинской погранслужбы написали на странице ведомства в социальной сети. Уточняется, что участок границы, потребовавший выделения дополнительных сил и средств, находится в зоне ответственности Мукачёвского пограничного отряда.

По сообщению украинских пограничников, для патрулирования будет использоваться как беспилотная, так и пилотируемая авиация. Предполагается, что данные меры снизят количество правонарушений и позволят оперативно реагировать на угрозы безопасности.

Конкретные причины столь радикальных действий не называются. Однако известно, что именно этот участок границы наиболее активно используется для нелегального выезда из страны.

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Захарова: На фоне ударов ВСУ по энергетике у РФ есть право на симметричный ответ
22 марта 2025, 16:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российская сторона оставляет за собой право на симметричный ответ на фоне продолжающихся ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В своём официальном комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, она напомнила, что Киев на словах поддержал инициативу США о моратории на нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры. На самом деле атаки нацистского режима продолжаются. Совсем свежие примеры нефтебаза на Кубани и газоизмерительная станция «Суджа».

Киев такими действиями в очередной раз демонстрирует свою полную недоговороспособность, продолжила спикер российского МИД. В случае продолжения этой деструктивной линии Россия оставляет за собой полное право на ответные меры, в том числе симметричные, заключила Мария Захарова.

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«Не стоит слушать этот бред»: Константинов отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Константинов: Спустя истекшие 11 лет Крым сильно удивит украинцев
22 марта 2025, 15:23

Фото: istockphoto/possum1961

Украинцы, вдруг надумавшие посетить Крым, не узнали бы полуостров — настолько разительно он изменился за последние 11 лет. Такое мнение высказал глава парламента российского региона Владимир Константинов.
Так он отреагировал на слова просроченного украинского президента, сказанные во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре. По словам киевского лидера, «Крым умирает», так как вся логистика была завязана на Украину. Также, если цитировать далее, на полуострове уже 11 лет «нет никакого туризма».

«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то они с удивлением для себя не узнают полуостров», — сказал парламентарий в разговоре с РИА Новости.

По мнению Константинова, Крым за эти годы стал примером эффективного и динамичного развития территории. «Умирающую» территорию после возвращения в состав России посетили свыше 67 миллионов туристов и полуостров остаётся одним из самых востребованных направлений для отдыха.

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#новости
#зеленский
#туризм
#парламент
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МИД РФ предупредил Японию о мерах в ответ на размещение ракет США на Кюсю
22 марта 2025, 14:52

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Москва разработает соответствующие ответные меры в случае размещения американских ракет средней дальности на территории Японии. Причём Токио об этом неоднократно предупреждали.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила директор 3-го департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева. Она подчеркнула, что Москва ни в коей мере не подвергает сомнению право других стран укреплять свою безопасность. Но и собственная обороноспособность должна оставаться на высоком уровне, особенно в свете исходящих со стороны Японии угроз, подчеркнула дипломат.

«Размещение американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, отнюдь не способствует поддержанию стабильности, мира и безопасности», — отметила глава департамента МИД.

Конкретное содержание ответных шагов будет должным образом проработано по линии компетентных ведомств в полном соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами России, заключила Людмила Воробьёва.

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#рф
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Китай может отправить миротворцев на Украину – обсуждение с Евросоюзом уже ведётся
Welt: КНР предположительно обсуждает с ЕС отправку миротворцев на Украину
22 марта 2025, 12:13

Фото: iStock/designer491

Появилась информация, что власти Китая предположительно обсуждают со странами Евросоюза отправку миротворцев на Украину. Об этом пишет издание Welt am Sonntag, ссылаясь на европейских дипломатов.
Источники отметили, что китайские дипломаты в Брюсселе узнавали, возможен ли такой шаг и станет ли он желательным для Европы.

Также издание Die Welt в преддверии парижского саммита «коалиции желающих» по отправке войск на Украину также сообщило о якобы возможной отправке китайских миротворцев. По прогнозам евродипломатов, такое решение Пекина может оказать влияние на согласие Москвы на размещение иностранных войск на территории Украины. Вместе с тем, в Евросоюзе вопрос оценили как «деликатный».

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МИД: Россия обеспокоена количеством участников учений НАТО в Азии
22 марта 2025, 11:44

Фото: istockphoto/StockPhotoAstur

Москва обеспокоена всё расширяющимся спектром участников военных учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Равно как и возрастающим количеством этих манёвров.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьёва. По её словам, в регионе обкатываются самые различные сценарии — вплоть до военных интервенций в страны, пострадавшие от природных катаклизмов, и это не может не настораживать.

«Запад принял целенаправленный курс на «натофикацию» Азии», — подчеркнула российский дипломат.

В этой связи она отметила применение различных «ротационных» схем. В частности, вполне очевидна заинтересованность Японии, которая выступает активным поборником этого курса и привлекает к совместным учениям «внерегиональные европейские страны», указала Воробьёва.

Российские власти, стремясь сохранить мир и стабильность в АТР, наращивают торговую кооперацию в Азии, например, активизируя сотрудничество с Китаем, заключила глава департамента МИД.

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