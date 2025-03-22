Погранслужба Украины усилила авиацией дозоры на границе с Румынией и Венгрией

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Государственная пограничная служба Украины усилила охрану своих рубежей в Закарпатской области на участках границы с Румынией и Венгрией. Для дополнительного патрулирования привлечена даже авиация.
Об этом сотрудники регионального отделение украинской погранслужбы написали на странице ведомства в социальной сети. Уточняется, что участок границы, потребовавший выделения дополнительных сил и средств, находится в зоне ответственности Мукачёвского пограничного отряда.
По сообщению украинских пограничников, для патрулирования будет использоваться как беспилотная, так и пилотируемая авиация. Предполагается, что данные меры снизят количество правонарушений и позволят оперативно реагировать на угрозы безопасности.
Конкретные причины столь радикальных действий не называются. Однако известно, что именно этот участок границы наиболее активно используется для нелегального выезда из страны.
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По сообщению украинских пограничников, для патрулирования будет использоваться как беспилотная, так и пилотируемая авиация. Предполагается, что данные меры снизят количество правонарушений и позволят оперативно реагировать на угрозы безопасности.
Конкретные причины столь радикальных действий не называются. Однако известно, что именно этот участок границы наиболее активно используется для нелегального выезда из страны.
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Александр Бойцов