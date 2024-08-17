На Украине задержали словака за нелегальную переправку украинцев через границу

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Украинские пограничники задержали гражданина Словакии, осуществлявшего нелегальную переправку украинцев через границу. Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что задержание произошло в 300 метрах от госграницы. Пограничники отдела «Великий Березный» и сотрудники оперативно-розыскного подразделения Чопского погранотряда выследили мужчину. При задержании он заявил, что просто пошёл в лес за грибами, а документов с собой не взял.
После проведения проверки выяснилось, что 29-летний задержанный является гражданином Словакии. В конце 2022 года его уже задерживали пограничники за незаконную переправку двух украинцев в Словакию. Позднее, в марте этого года его приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.
Ранее, 2 августа, глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил о растущей активности группировок, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов с Украины.
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После проведения проверки выяснилось, что 29-летний задержанный является гражданином Словакии. В конце 2022 года его уже задерживали пограничники за незаконную переправку двух украинцев в Словакию. Позднее, в марте этого года его приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.
Ранее, 2 августа, глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил о растущей активности группировок, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов с Украины.
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Анастасия Чинкова