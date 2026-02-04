«Похищают и отправляют»: Брат Кличко шокировал заявлением об украинских детях

04 февраля 2026, 11:58

Владимир Кличко заявил об отправке украинских детей в лагеря КНДР

Фото: Istock/lithiumcloud

Брат мэра Киева Владимир Кличко сделал заявление о том, что украинских детей похищают и отправляют в лагеря в КНДР. Его слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





Эти слова Владимир произнёс в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которых принял за высокопоставленного польского чиновника. По словам Кличко, в корейских лагерях детей перевоспитывают, чтобы те поняли, «кто они такие».

«Украинских детей отправляли в Северную Корею. Это безумие продолжается с 2014 года», — подчеркнул он.