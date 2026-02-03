Достижения.рф

Фото: iStock/rarrarorro

Батальон армии США провел учения с боевой стрельбой на машинах Bradley на польском полигоне Бемово-Писке. Об этом сообщает Military Watch Magazine.



В материале подчеркивается, что учения вооружённых сил США были направлены на демонстрацию военной мощи. Основной целью Вашингтона стала тренировка управления модернизированными Bradley M2A3 в зимних условиях. Согласно информации издания, эти боевые машины неоднократно подвергались критике из-за своей недостаточной защищённости.

Кроме того, в статье говорится, что Соединённые Штаты продолжают обновлять свой парк боевых машин и усиливают своё военное присутствие вблизи границ России и Белоруссии.

