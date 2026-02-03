В файлах по делу Эпштейна заявлено, что он познакомил Дональда и Меланию Трамп
В рассекреченных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержится утверждение о том, что именно он познакомил президента США Дональда Трампа с его супругой Меланией. Об этом сообщает РБК.
Соответствующее заявление содержится в показаниях бывшей помощницы Эпштейна, чьё имя не раскрывается. Она дала показания ФБР 12 июля 2019 года — спустя неделю после ареста финансиста. По словам свидетельницы, ранее она работала моделью, а затем с 2005 по 2006 год сотрудничала с Эпштейном.
В своих показаниях она утверждает, что Эпштейн лично познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом. Дополнительных деталей этого знакомства в документах не приводится.
Ранее, в 2024 году, Мелания Трамп пригрозила судебным иском биографу Дональда Трампа Майклу Вольфу, потребовав компенсацию в размере одного миллиарда долларов. Поводом стали его высказывания в подкасте The Daily Beast, где он заявил о её якобы тесной вовлечённости в круг общения Эпштейна. При этом в интервью телеканалу CNN в 2005 году Мелания Трамп рассказывала, что познакомилась с будущим супругом в ночном клубе в 1998 году, отметив, что между ними сразу возникла «химия».
