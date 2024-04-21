«Похоронили окончательно»: Володин высказался о предоставлении США помощи Киеву

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Соединённые Штаты окончательно похоронили экономику Украины, предоставив ей новый пакет военной помощи, об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что даже сам американский президент не скрывает, что большее количество выделенных Киеву денег пойдут компаниям в США.
«Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего», — подчеркнул председатель Госдумы.
Напомним, палата представителей США большинством голосов проголосовала за предоставление более 60 миллиардов долларов на помощь Вооружённым силам Украины.
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Евгения Парфентьева