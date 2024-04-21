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«Похоронят ещё сто тысяч солдат»: В США назвали срок освобождения Донбасса и Харькова

Бывший американский разведчик Риттер: Летом Россия освободит Харьков и Донбасс
21 апреля 2024, 09:09
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Уже летом российская армия может освободить весь Донбасс и Харьков, об этом написал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
«В июле, когда последняя военная техника, закупленная для Украины на выделенные Конгрессом деньги, будет уничтожена Россией, а Украине придется похоронить еще 100 000 солдат, когда российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса, все клавиатурные воины по обе стороны Атлантики забьют коллективную тревогу», — заявил Риттер.

Бывший военный также добавил, что союзники киевского режима будут до последнего пытаться вывернуть ситуацию на полях специальной военной операции в свою пользу, требуя влить в Вооружённые силы Украины ещё больше денег американских налогоплательщиков.



Напомним, ранее в США одобрили законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева. В то же время, европейские страны не решаются приступить к конфискации активов РФ, боясь ответа Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#сво
#сша
#донбасс
#харьков
«Катастрофа»: ВСУ не переживут летнего наступления ВС РФ
Forbes: Летнее наступление ВС РФ может обернуться катастрофой для ВСУ
21 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Киеву следует изменить свою боевую стратегию. В противном случае, летнее наступление ВС РФ обернётся катастрофой для КИева, об этом пишет Forbes.
«Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета. Если Украина не поменяет свою стратегию ведения боя, то Россия при развитии своей атаки сможет добиться успеха на фронте», — указано в сообщении американского издания.

В Forbes отметили, что Вооружённые силы Украины проигрывают российской армии в численности личного состава, а также в качестве и количестве вооружений. Помимо этого, российский оборонно-промышленный комплекс безустанно выпускает всё новые, более мощные и современные виды оружия и боеприпасов, в то время как ВСУ страдают от недостатка западной военной помощи и довольствуются оружием противника старого образца.

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Появились кадры взятия в плен украинских боевиков на Купянском направлении
РВ: ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ и захватили наблюдательный пункт под Купянском
21 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные взяли в плен украинских боевиков на Купянском направлении, кадры захвата публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Штурмовики взяли в плен украинских боевиков и захватили наблюдательный пункт на Купянском направлении», — сообщают военкоры.

Уточняется, что операцию по взятию в плен врага провели штурмовики 1-й гвардейской танковой армии. Они зашли на позиции ВСУ и вынудили их сложить оружие.

Напомним, ранее бывший американский разведчик и военный эксперт Скотт Риттер заявил, что уже летом российская армия может полностью освободить Донбасс и окружить Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#сво
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Система «Волнорез» спасла внедорожник с российскими бойцами от налета дронов ВСУ
Внедорожник с «Волнорезом» избежал ударов БПЛА ВСУ, падающих один за другим
21 апреля 2024, 09:06

Фото: iStock/aapsky

Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез» джип с российскими бойцами успешно скрылся от украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника, на группу российских бойцов противник совершил FPV-налет. На автомобиле стоял «Волнорез», поэтому все солдаты «набились в одну машину».

Сообщается, что автомобиль двигался по дороге, в то время как атака FPV-дронов продолжалась. Разработчик комплекса отметил, что бойцы ВС РФ могли погибнуть, ведь машина не была бронированной, однако всем удалось спастись.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.

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#солдаты
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#всу
#вс рф
#танк
#атака
#машина
#дрон
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«Будут рыть окопы»: На Украине рассказали, что станет с заключёнными в рядах ВСУ
Малюська допустил, что заключённые в рядах ВСУ будут рыть окопы
21 апреля 2024, 08:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Украине могут создать военное подразделение из заключённых, которое будет заниматься возведением оборонительных сооружений, об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил министр юстиции страны Денис Малюська.

По словам министра, принятие такого закона принесёт больше пользы, чем вреда, поскольку заключённые в рядах ВСУ не обязательно будут воевать с оружием в руках.

«Современная армия — это не только стрельба из автомата это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7. Уверен, что такие подразделения (из осужденных – ред.) могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений», — прокомментировал ситуацию Малюська.

Ранее министр уже уточнял, что если заключённые всё же будут приняты в ряды Вооружённых сил Украины, то их не будут отправлять в тыловые регионы страны. Такие призывники будут высланы на линию боевого соприкосновения.

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#сво
#всу
#вс рф
#тюрьма
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ВС России уничтожили украинское оружие, стрелявшее по Белгороду
Артиллерист «Марио»: ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ, стрелявшую по Белгороду
21 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/NiseriN

Российские войска поразили американскую гаубицу М777, из которой вели обстрелы мирных районов Белгорода, об этом сообщил боец из группировки войск прикрытия границы России с позывным «Марио» в интервью для РИА Новости.
Артиллерист убеждён, что эта гаубица — главная цель, которую ему удалось уничтожить за два года, на протяжении которых он принимал участие в боевых действиях.

«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сообщил «Марио».

Он также рассказал, как именно была уничтожена гаубица. По его словам, артиллеристы получили координаты, выбрали огневую позицию и начали отрабатывать по цели.

Ствол гаубицы, произведённой в Соединённых Штатах, был направлен в сторону Белгорода, заключил «Марио».

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#всу
#сво
#белгородская область
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Лидеры Канады и Польши договорились продолжать помогать Украине
Премьер Канады Трюдо и президент Польши Дуда обсудили дальнейшую помощь Украине
21 апреля 2024, 07:39

Фото: iStock/Andrii Atanov

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в рамках личной встречи обсудили дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба премьера Канады.

Встреча лидеров государств прошла на базе канадских военных сил Эскимальт. Политики подтвердили свою «неизменную поддержку» Киева.

Трюдо и Дуда также обсудили способы для продолжения помощи украинской армии. В рамках встречи дипломатические усилия президента Украины Владимира Зеленского для завершения украинского конфликта были одобрены.

Трюдо и Дуда отметили свою приверженность усилению трансатлантической безопасности,а также обсудили подготовку к предстоящему саммиту Североатлантического альянса.

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#зеленский
#польша
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#политика
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Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ на купянском направлении
МО: Штурмовики группы «Запад» выбили ВСУ с позиций на купянском направлении
21 апреля 2024, 06:41

Фото: iStock/fortton

Штурмовые подразделения группировки «Запад» захватили полиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и взяли в плен солдат противника, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.
По словам стрелка рейдового подразделения с позывным Лось, им удалось захватить в плен офицера ВСУ и двух бойцов территориальной обороны. При этом сослуживцу офицера удалось сбежать.

«Его напарник, который капитаном был, дал «по тапкам», бросив и автомат, и свои документы», — рассказал военный.

Ранее группа российских снайперов ликвидировала руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка в зоне проведения специальной военной операции. Этот человек стал одной из самых высокопоставленных целей группы.

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В Херсоне прогремели взрывы

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#вс рф
#минобороны рф
#работино
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В Херсоне прогремели взрывы
Жители Херсона сообщили о серии взрывов
21 апреля 2024, 05:55

Фото: iStock/maki_shmaki

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучало несколько взрывов, сообщает украинский «24-й канал» в Telegram-канале.
Также взрывы были слышны в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря. В связи с этим горожан призвали оставаться в убежищах.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве городе. Терехов, не сообщив подробностей инцидента, призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

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#одесса
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#мэр
#взрыв
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Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ
21 апреля 2024, 01:50

Фото: iStock/rusak

Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кинбурнской косы на херсонском направлении, об этом в интервью информационному агентству ТАСС рассказал командир бригады Андрей Жидков.
По его словам, к расположению бригады подошли несколько катеров с дорогостоящим оборудованием. Экипажи планировали высадиться на берег. В результате были уничтожены две машины из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Ранее Жидков заявлял, что атаковать катеры было невозможно, так как они находились слишком далеко от позиций бригады.

«Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора», – подчеркнул командир бригады.

Ранее стало известно об освобождении российскими военными Новомихайловки на угледарском направлении в ДНР.

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#украина
#херсонская область
#казаки
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