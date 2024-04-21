«Похоронят ещё сто тысяч солдат»: В США назвали срок освобождения Донбасса и Харькова

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Уже летом российская армия может освободить весь Донбасс и Харьков, об этом написал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
«В июле, когда последняя военная техника, закупленная для Украины на выделенные Конгрессом деньги, будет уничтожена Россией, а Украине придется похоронить еще 100 000 солдат, когда российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса, все клавиатурные воины по обе стороны Атлантики забьют коллективную тревогу», — заявил Риттер.Бывший военный также добавил, что союзники киевского режима будут до последнего пытаться вывернуть ситуацию на полях специальной военной операции в свою пользу, требуя влить в Вооружённые силы Украины ещё больше денег американских налогоплательщиков.
Напомним, ранее в США одобрили законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева. В то же время, европейские страны не решаются приступить к конфискации активов РФ, боясь ответа Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева