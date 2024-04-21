США введут санкции против израильской армии

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Соединённые Штаты Америки введут санкции против батальона армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Нецах Иегуда, об этом пишет Axios со ссылкой на три источника.
По информации издания, совсем скоро о введении санкций объявит государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Батальон Нецах Иегуда, набранный из ультраортодоксальных мужчин, уличили в насилии мирных палестинских граждан. Помимо этого, одним из погибших при задержании Нецах Иегуда стал 78-летний американец.
Уточняется, что преступления Нецах Иегуда были совершены до начала палестино-израильского конфликта.
Американский санкции отрежут батальон от военной помощи со стороны США, а также запретят им проходить обучение у инструкторов из Соединённых Штатов.
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Батальон Нецах Иегуда, набранный из ультраортодоксальных мужчин, уличили в насилии мирных палестинских граждан. Помимо этого, одним из погибших при задержании Нецах Иегуда стал 78-летний американец.
Уточняется, что преступления Нецах Иегуда были совершены до начала палестино-израильского конфликта.
Американский санкции отрежут батальон от военной помощи со стороны США, а также запретят им проходить обучение у инструкторов из Соединённых Штатов.
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Евгения Парфентьева