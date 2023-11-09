«Похож на наркомана»: в США заметили странности в интервью Зеленского

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью NBC обратился к бувшему президенту США Дональду Трампу из-за отчаяния. Об этом сообщила обозреватель издания The American Thinker Оливия Мюррей.
По её словам, интервью было абсолютно обычным, однако чувствовалось усилившееся паническое отчаяние Зеленского.
Мюррей утверждает, что Зеленский осознаёт риск «неминуемой катастрофы», поэтому и принял решение обратиться к Трампу. Украинский президент понимает, что у страны может быть судьба других государств, которые финансировались США, а затем ими же были устранены.
Также журналистка добавила, что Зеленский начал скрытно угрожать западным странам, требуя предоставления Украине ещё большей финансовой помощи.
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Мюррей утверждает, что Зеленский осознаёт риск «неминуемой катастрофы», поэтому и принял решение обратиться к Трампу. Украинский президент понимает, что у страны может быть судьба других государств, которые финансировались США, а затем ими же были устранены.
«Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги», – заключила Мюррей.
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Анастасия Чинкова