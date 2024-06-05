СМИ: состояние Байдена за закрытыми дверьми показывает признаки ухудшения

Фото: сайт Кремля
По результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения. Об этом пишет Wall Street Journal.
Сообщается, что иногда Джо Байден действует энергично, а иногда демонстрирует незнание деталей и делает неразборчивые замечания.
Большую часть своей карьеры он пользовался репутацией хорошего переговорщика и эксперта в области юриспруденции, но за последний год мнение о его профессионализме сильно ухудшилось.
Издание отмечает, что в прошлом году, когда американский лидер вел переговоры о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей менялись каждый день. Помимо этого, в январе Джо Байден встречался с лидерами Конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины. Президент США говорил так тихо, что присутствующие с трудом могли понять его. Отмечается, что он стал заметно реже встречаться с законодателями.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов. Такое решение необходимо для безопасности американской границы. Уточняется, что данная мера носит временный характер. Ограничения будут действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В настоящее время ситуация на границе обстоит подобным образом.
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Большую часть своей карьеры он пользовался репутацией хорошего переговорщика и эксперта в области юриспруденции, но за последний год мнение о его профессионализме сильно ухудшилось.
Издание отмечает, что в прошлом году, когда американский лидер вел переговоры о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей менялись каждый день. Помимо этого, в январе Джо Байден встречался с лидерами Конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины. Президент США говорил так тихо, что присутствующие с трудом могли понять его. Отмечается, что он стал заметно реже встречаться с законодателями.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов. Такое решение необходимо для безопасности американской границы. Уточняется, что данная мера носит временный характер. Ограничения будут действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В настоящее время ситуация на границе обстоит подобным образом.
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Дарья Осипова