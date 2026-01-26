В Иране посоветовали американским солдатам попрощаться с семьями

26 января 2026, 08:27

Депутат Азизи призвал военных США попрощаться с семьями перед атакой на Иран

Фото: iStock/Ruma Aktar

Солдаты США должны успеть попрощаться со своими семьями, если они, следуя указаниям американского президента Дональда Трампа, совершат новую атаку на Иран. Об этом в социальной сети Х написал председатель комитета национальной безопасности Исламской Республики Эбрахим Азизи.