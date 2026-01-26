В Иране посоветовали американским солдатам попрощаться с семьями
Солдаты США должны успеть попрощаться со своими семьями, если они, следуя указаниям американского президента Дональда Трампа, совершат новую атаку на Иран. Об этом в социальной сети Х написал председатель комитета национальной безопасности Исламской Республики Эбрахим Азизи.
По его мнению, американские военнослужащие могут совершить нападение по распоряжению «неадекватного» главы государства. 23 января Трамп заявил, что корабли Военно-морских сил Соединенных Штатов направляются в сторону Ирана «на всякий случай». Газета The Wall Street Journal отмечала, что президент США продолжает настаивать на «решительных» мерах силового характера в отношении Ирана.
В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые протесты, вызванные резким падением курса национальной валюты — иранского риала. На фоне этих событий правительство усилило меры безопасности. В свою очередь, Дональд Трамп обратился к иранскому народу с призывом не прекращать протесты, подчеркнув, что «помощь уже на подходе».
