«Показуха и позор»: Депутат Шеремет отозвался о Швейцарском саммите по Украине

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Член комитета по безопасности, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал саммит по Украине в Швейцарии. Его высказывания приводит РИА Новости.
Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине показным и позорным. По его словам, на этой встрече «государства без суверенитета будут плясать под дудку США». Он добавил, что представители государств примут участие в саммите, потому что их уговорили сделать это американские чиновники.
8 апреля Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило планы по организации конференции по Украине. Однако министерство заявило, что дата, время и место проведения еще уточняются.
Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Ожидается, что в конференции примут участие 80-100 стран.
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8 апреля Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило планы по организации конференции по Украине. Однако министерство заявило, что дата, время и место проведения еще уточняются.
Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Ожидается, что в конференции примут участие 80-100 стран.
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Александр Климов