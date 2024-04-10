«Пусть перестанут влезать»: Посол в США о попытках Вашингтона влиять на РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить вмешиваться во внутренние дела России, цитирует дипломата РИА Новости.
Антонов призвал США прекратить очернять Россию и вмешиваться в ее внутренние дела. Он подчеркнул, что Москва должна сама решать, «как ей жить».
Дипломат добавил, что Белому Дому «давно пора отказаться от ханжества» и манипулировать ценностями свободы, закона и справедливости. По его словам, авторитет Америки как демократического государства значительно снизился.
Ранее Антонов заявил , что Запад всеми силами затягивает расследования по «Северным потокам».
Читайте также:
США планируют запрет использования программ «Касперского» в стране
В НАТО отказались предоставлять доверие России в ходе переговоров по Украине
В США заявили о намерении продать Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
«Все это – часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип «разделяй и властвуй», – отметил он.
Дипломат добавил, что Белому Дому «давно пора отказаться от ханжества» и манипулировать ценностями свободы, закона и справедливости. По его словам, авторитет Америки как демократического государства значительно снизился.
Ранее Антонов заявил , что Запад всеми силами затягивает расследования по «Северным потокам».
Читайте также:
США планируют запрет использования программ «Касперского» в стране
В НАТО отказались предоставлять доверие России в ходе переговоров по Украине
В США заявили о намерении продать Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
Александр Климов