США планируют запрет использования программ «Касперского» в стране

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Администрация США планирует запретить американским гражданам и компаниям использовать программное обеспечение Касперского. Об этом решении сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Ожидается, что решение вступит в силу в мае. Решение было принято по соображениям национальной безопасности. По данным телеканала, правительственные учреждения США больше не смогут использовать программы от российских разработчиков. Однако подобные меры в отношении частных компаний и граждан являются «беспрецедентными».
В 2022 году США включили российскую «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих национальной безопасности страны. В список также попали две компании из Китайской Народной Республики.
В 2018 году программное обеспечение «Лаборатории Касперского» было запрещено для использования государственными учреждениями США, а в 2019 году запрет стал бессрочным. Тогда компанию обвинили в тесных связях с российской разведкой, но суды не смогли доказать обратное.
Читайте также:
В НАТО отказались предоставлять доверие России в ходе переговоров по Украине
Украина вслед за Россией сделала запрос о заседании МАГАТЭ по ЗАЭС
В США заявили о намерении продать Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
В 2022 году США включили российскую «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих национальной безопасности страны. В список также попали две компании из Китайской Народной Республики.
В 2018 году программное обеспечение «Лаборатории Касперского» было запрещено для использования государственными учреждениями США, а в 2019 году запрет стал бессрочным. Тогда компанию обвинили в тесных связях с российской разведкой, но суды не смогли доказать обратное.
Читайте также:
В НАТО отказались предоставлять доверие России в ходе переговоров по Украине
Украина вслед за Россией сделала запрос о заседании МАГАТЭ по ЗАЭС
В США заявили о намерении продать Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
Александр Климов