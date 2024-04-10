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По данным Министерства обороны РФ, штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт украинских военных на северодонецком направлении.
Как заявили в министерстве, экипажи истребителей совершили удар по базе и солдатам противника.
Затем штурмовики, выпустив свои тепловые ловушки, вернулись на аэродром вылета. сно данным передового авиационного наводчика, удалось поразить все цели. На видео, опубликованном министерством, видно, что база Вооруженных сил Украины (ВСУ) была поражена с высокой точностью.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия, благодаря своим превосходящим ресурсам, смогла поразить все свои цели на линии фронта. По словам эксперта, основное сражение в настоящее время происходит на Часовом Яру.
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«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», – подчеркнули в министерстве.
Затем штурмовики, выпустив свои тепловые ловушки, вернулись на аэродром вылета. сно данным передового авиационного наводчика, удалось поразить все цели. На видео, опубликованном министерством, видно, что база Вооруженных сил Украины (ВСУ) была поражена с высокой точностью.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия, благодаря своим превосходящим ресурсам, смогла поразить все свои цели на линии фронта. По словам эксперта, основное сражение в настоящее время происходит на Часовом Яру.
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Александр Климов