«Покидают нас»: почему США отдалились от Украины

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Штаты отдалились от Украины после того, как страны подписали соглашение о безопасности. Об этом на YouTube-канале Politeka заявил политолог из Киева Вадим Карасев. По словам аналитика, если бы Вашингтон смотрел на Киев как на «форпост Запада против России», а также как на важный стратегический ресурс, то Штаты уже обеспечили бы Украине статус «ключевого военного союзника вне НАТО».
«Это означает, что США покидают нас. Они же все время хотят Европе отдать это все. Они не хотят сюда втягиваться по полной», – сказал Карасев.
Соглашение по безопасности, которое подписали американский лидер Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский, рассчитано на десять лет. Согласно документу, если Украине будет угрожать внешняя агрессия или на нее нападут, то в течение суток страны будут консультироваться по ответным мерам и определять потребности Украины для обороны.
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Никита Кротов