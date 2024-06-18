«Покидают нас»: почему США отдалились от Украины

Штаты отдалились от Украины после того, как страны подписали соглашение о безопасности. Об этом на YouTube-канале Politeka заявил политолог из Киева Вадим Карасев. По словам аналитика, если бы Вашингтон смотрел на Киев как на «форпост Запада против России», а также как на важный стратегический ресурс, то Штаты уже обеспечили бы Украине статус «ключевого военного союзника вне НАТО».