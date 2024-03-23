Поклонская выступила за введение смертной казни для террористов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Советник генпрокурора России Наталья Поклонская выступила за смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Она заявила, что случившийся теракт – это чудовищная трагедия. Единственным наказанием за такое деяние, по её словам, является только смертная казнь.
Поклонская подчеркнула, что террористы не являются людьми – они лишь управляемые механизмы в оболочке фанатиков, не способных думать и анализировать свои поступки.
Также она добавила, что теракт в концертном зале является преступлением без срока давности и права на прощение.
По последним данным, в результате теракта погибло как минимум 60 человек. Ещё более сотни получили ранения.
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Поклонская подчеркнула, что террористы не являются людьми – они лишь управляемые механизмы в оболочке фанатиков, не способных думать и анализировать свои поступки.
По последним данным, в результате теракта погибло как минимум 60 человек. Ещё более сотни получили ранения.
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Анастасия Чинкова