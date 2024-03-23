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Поклонская выступила за введение смертной казни для террористов

Поклонская после теракта в «Крокусе» выступила за смертную казнь для террористов
23 марта 2024, 10:35
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская выступила за смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Она заявила, что случившийся теракт – это чудовищная трагедия. Единственным наказанием за такое деяние, по её словам, является только смертная казнь.

Поклонская подчеркнула, что террористы не являются людьми – они лишь управляемые механизмы в оболочке фанатиков, не способных думать и анализировать свои поступки.


Также она добавила, что теракт в концертном зале является преступлением без срока давности и права на прощение.

По последним данным, в результате теракта погибло как минимум 60 человек. Ещё более сотни получили ранения.

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#террористы
#трагедия
#смертная казнь
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Таджикистан отрицает причастность его граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 10:24

Фото: iStock/Sven Loeffler

МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холл». Обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Таджикистан не получал от российского правительства подтверждения о распространяющихся ложных данных о причастности граждан Таджикистана. МИД республики попросил основываться на официальной информации, публикуемой государственными органами РФ.

Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#уголовное мид
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#террористы
#крокус сити холл
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Си Цзиньпин осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и направил соболезнования Путину
23 марта 2024, 10:01

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает центральное телевидение страны CCTV.
По данным источника, в Китае произошедшею трагедию назвали «серьезным терактом». Си Цзиньпин также заявил, что находился в состоянии абсолютного шока после новостей о случившемся.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил, ​что Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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Премьер Индии Моди выразил солидарность с россиянами, осудив теракт в «Крокусе»
23 марта 2024, 05:46

Фото: сайт Кремля

Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби», заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, рештельно осудивший пятничный теракт в подмосковном Красногорске. Об этом пишет в субботу РИА Новости
На данный момент почти три десятка стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#индия
#россия
#теракт
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Премьер-министр Армении Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 05:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшим вечером 22 марта терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» подмосковного Красногорска. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан», — отметил Пашинян в послании, которое опубликовано на сайте армянского правительства.

На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#армения
#владимир путин
#теракт
#московская область
#красногорск
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Глава президентского совета Йемена выразил соболезнования Путину из-за теракта в «Крокусе»
Глава президентского совета Йемена отправил Путину телеграмму с соболезнованиями
23 марта 2024, 04:48

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования из-за теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщает йеменское правительственное информационное агентство Saba.
«Его превосходительство Ришад Мухаммад аль-Алими, глава Президентского руководящего совета (Йемена), направил телеграмму с соболезнованиями его превосходительству Владимиру Путину, президенту дружественной республики Российской Федерации, в связи с жертвами террористической атаки на комплекс «Крокус» на окраине столицы России Москвы», — говорится в телеграмме.

Он принёс свои соболезнования российскому лидеру, а также семьям погибших и российскому народу. Аль-Алими пожелал пострадавшим в теракте скорейшего выздоровления. Он также подчеркнул, что осуждает произошедшее в «Крокусе» и выражает поддержку России.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о террористическом акте, который был совершён на концертной площадке «Крокус Сити Холл».

Белорусский лидер Александр Лукашенко также выразил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с чрезвычайным происшествием в «Крокус Сити Холле».

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ России сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#ск рф
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Байден отказался звонить Путину на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»
Белый дом: Байден не планирует звонить Путину в связи с терактом в Подмосковье
23 марта 2024, 04:14

Фото: сайт Кремля

Байден заявил, что не планирует звонить Путину из-за терактов в Московской области, сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, передает ​РИА Новости.
Ранее в США заявили, что в марте были получены данные о подготовке теракта и переданы России.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#белый дом
#теракт
#московская область
#красногорск
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В США раскрыли детали предупреждения Москвы о планирующемся теракте
Белый Дом: США передали России данные о подготовке теракта в марте
23 марта 2024, 03:56

Фото: iStock/george tsartsianidis

Соединенные Штаты получили информацию о готовящемся теракте в России и поделились ею с Москвой, заявили в Белом доме, передает РИА Новости.
Ранее американское посольство заявило, что предупреждения о терактах от 7 марта были обусловлены нежеланием гибели людей.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Глава МИД Литвы после теракта в «Крокус Сити Холле» сделал странное заявление

Теракт в Красногорске связали с деятельностью «Русского добровольческого корпуса»
#сша
#белый дом
#россия
#информация
#теракт
#красногорск
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Глава МИД Литвы после теракта в «Крокус Сити Холле» сделал странное заявление
X: Глава литовского МИД Ландсбергис призвал «не терять фокус» после теракта в РФ
23 марта 2024, 02:37

Фото: iStock/NejauPhoto

После теракта в «Крокус Сити Холле» глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал странный твит «Давайте не будем терять фокус» в соцсети X. Его запись репостнула премьер Литвы. При этом заявлений после трагедии в Москве литовские власти не делали.




Следует ли считать это сообщение комментарием по поводу событий в Москве, неизвестно — хотя многие пользователи бывшего Twitter именно так его и восприняли. Из контекста можно предположить, что в твите Ландсбергиса идет речь о том, что до сих пор продолжаются военные действия на Украине.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс при этомпосле нападения на «Крокус Сити Холл» написал в соцсети X: «В каком сумасшедшем мире мы живем». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (объявленная в России в розыск), равно как и глава МИД этой прибалтийскойстраны Маргус Тсахкна, пока никак не отреагировали на новости о теракте в Подмосковье.

На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, сообщает AFP, ссылаясь на Елисейский дворец.
А во внешнеполитическом ведомстве Германии назвали «ужасными» кадры произошедшего и призвали быстро провести расследование атаки.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве, свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Глава МИД Италии решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
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Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в Красногорске
Захарова поблагодарила ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
23 марта 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за то, что он оперативно скорректировал и сформулировал чёткую позицию по теракту в «Крокусе», передает РИА Новости.
Ранее офис генсека заявил, что опечален произошедшим, позже Гутерриш осудил теракт и выразил соболезнования.

Вскоре члены СБ ООН выпустили заявление, в котором призвали все государства активно сотрудничать с РФ для привлечения к ответственности причастных к теракту в Красногорске.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Британское посольство осудило теракт в «Крокус сити холле»

Глава МИД Италии решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
#оон
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#теракт
#красногорск
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