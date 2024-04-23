В США заговорили о послевоенном разделе Украины

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Крах Украины станет основой для дискуссии о ее разделе.
Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.
По словам военного аналитика, поляки и венгры предложат Москве разделить Украину. Но помимо присоединения к России Одессы и Харькова, страна потребует создать демилитаризованную зону. Она протянется по всей западной территории сегодняшней Украины.
По его мнению, эта зона пройдёт от реки Днепр до восточной границы НАТО, чтобы предотвратить повторное зарождение нацизма в Западной Украине.
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По словам военного аналитика, поляки и венгры предложат Москве разделить Украину. Но помимо присоединения к России Одессы и Харькова, страна потребует создать демилитаризованную зону. Она протянется по всей западной территории сегодняшней Украины.
По его мнению, эта зона пройдёт от реки Днепр до восточной границы НАТО, чтобы предотвратить повторное зарождение нацизма в Западной Украине.
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Алёна Самарева