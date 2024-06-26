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Новым Генсеком НАТО стал Марк Рютте, прежде проигравший выборы премьера Нидерландов. Как его назначение скажется на отношениях с РФ и из-за чего у него возник конфликт с российским лидером расскажет редакция «Радио 1».
Кто такой Марк Рютте
Политик прежде возглавлял нидерландскую «Народную партию за свободу и демократию». В 2010 году он одержал победу на выборах и стал премьер-министром Нидерландов. Рютте удавалось возглавлять правительство страны до 2023 года. После венгерского премьера Рютте стал вторым по продолжительности пребывания на посту лидером.
Однако в 2023 году правительство Рютте все же распалось. Причиной тому стал конфликт между партиями по миграционному вопросу. Политики не смогли достичь консенсуса в разработке мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства.
Кто поддержал Рютте в намерении стать генсеком НАТО
О планах занять пост генсека НАТО Рютте впервые объявил в октябре 2023 года. Его кандидатуру поддержал президент США Джо Байден. Против его назначения выступали Венгрия, Турция, Словакия и Румыния. Однако позже политику все же удалось заручиться поддержкой Турции. Чтобы переубедить Реджепа Эрдогана, Рютте даже летал в Стамбул.
Уже к середине июня Рютте заручился поддержкой 32 стран НАТО. К исполнению своих обязанностей на новом посту Рютте приступит 1 октября 2024 года.
Почему главой НАТО хотят видеть Рютте
Предполагается, что в случае прихода к власти в США Дональда Трампа Марк Рютте может выступить в качестве его политического противовеса, пишет Politico. Прежде мнения Трампа и Рютте уже расходились и бывший премьер Нидерландов не стеснялся в своих высказываниях, напоминает экс-посол США при ЕС Гордон Сондланд.
Отношения с Россией
Марк Рютте неоднократно поддерживал введение санкций против РФ. Он также настаивал на их продлении и ужесточении. Кроме того, в 2021 году экс-премьер даже отказался от участия в саммите Россия – ЕС, так как не хотел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Виной тому конфликт с российским лидером из-за крушения малазийского «боинга».
Кроме того, Рютте призывал к введению личных санкций против Владимира Путина и членов российского правительства, он полностью поддержал Украину и Владимира Зеленского.
Крушение малазийского Боинга
Напомним,крушение малайзийского Boeing на востоке Украины произошло в 2014 году. В результате погибли 298 человек. Ряд западных экспертов предполагал, что крушение «Боинга» в Донбассе – попытка скрыть покушение на президента России Владимира Путина. Украина посспштла обвинить в случившимся ополченцев Донбасса и предложила Нидерландам провести объективное расследование.
Нидерланды признали виновной бригаду ВС РФ, которая якобы сбила самолет из ЗРК «Бук». Россия свою причастность отвергала, что стало причиной конфликьа межде государствамси.
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