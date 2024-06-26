«Назначили неудачника»: Совбез оценил шансы нового генсека изменить политику НАТО

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Отношение НАТО к России с назначением нового генерального секретаря альянса не изменится, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Генеральные секретари этой организацией не командуют, они просто артикулируют то, что говорят реальные владельцы этой организации. А реальные владельцы находятся в Вашингтоне», — сказал сенатор.
По его мнению США организовали выборы нового генсека и назначили наиболее «удобного и покладистого» для них представителя. Сам секретарь, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, проиграл выборы в президенты и теперь готов идти на поводу у американских властей, пояснил Климов.
«Рютте — это в общем такой неудачник, довольно долго управлял страной, а под конец получил вотум недоверия народа», — добавил он.
Сенатор уточнил, что для изменения риторики НАТО необходимы реальные перемены в Белом доме.
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