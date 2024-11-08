Покушения на Трампа и отношения с Америкой: главные заявления Путина после выборов в США и реакция мировых СМИ

Президент России Владимир Путин официально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и выразил готовность к диалогу с ним. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». О главных заявлениях главы государства, перспективах сотрудничества с США и реакции мировых СМИ расскажет «Радио 1».