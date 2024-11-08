Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира. Об этом пишет РИА Новости.
С таким заявлением глава государства выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло 7 ноября. Напомним, что основной темой встречи стало обсуждение «Прочного мира — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке», согласно информации с сайта Кремля.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и назван в честь озера Валдай, где прошла первая конференция. Клуб собрал более 9 000 участников, включая учёных, исследователей и политиков со всего мира.
На форумах обсуждаются вопросы политологии, экономики, истории и международных отношений. Президент России Владимир Путин регулярно выступает перед участниками клуба.
Ранее Путин отметил, что Россия постепенно завершает испытания своих новейших вооружений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и назван в честь озера Валдай, где прошла первая конференция. Клуб собрал более 9 000 участников, включая учёных, исследователей и политиков со всего мира.
На форумах обсуждаются вопросы политологии, экономики, истории и международных отношений. Президент России Владимир Путин регулярно выступает перед участниками клуба.
Ранее Путин отметил, что Россия постепенно завершает испытания своих новейших вооружений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова