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Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин

Путин: Запад верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией
Президент РФ Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира. Об этом пишет РИА Новости.
С таким заявлением глава государства выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло 7 ноября. Напомним, что основной темой встречи стало обсуждение «Прочного мира — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке», согласно информации с сайта Кремля.

Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа



Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и назван в честь озера Валдай, где прошла первая конференция. Клуб собрал более 9 000 участников, включая учёных, исследователей и политиков со всего мира.

На форумах обсуждаются вопросы политологии, экономики, истории и международных отношений. Президент России Владимир Путин регулярно выступает перед участниками клуба.

Ранее Путин отметил, что Россия постепенно завершает испытания своих новейших вооружений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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