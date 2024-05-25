Фото: сайт МИД РФ
Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары со стороны Украины по объектам РФ прокомментировала дипломат Мария Захарова в Telegram.
«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии»,– сказано в публикации.До этого Столтенберг подчеркивал, что союзникам альянса нужно подумать, не снять ли им определенные ограничения, введенные на использование вооружений, переданных киевскому режиму. По мнению главы НАТО, ограничительные меры серьезно влияют на использование Украиной оружия для обороны.
Конференция по ситуации на Украине состоится в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, куда, к слову сказать, не пригласили Россию. В Госдуме слова Столтенберга называют помешательством. Там считают, что Столтенберг хочет запугать РФ.
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Никита Кротов