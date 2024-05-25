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«Полезно знать всем»: Захарова прокомментировала слова Столтенберга об РФ

Захарова напомнила участникам саммита в Швейцарии слова Столтенберга об РФ
25 мая 2024, 13:22
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары со стороны Украины по объектам РФ прокомментировала дипломат Мария Захарова в Telegram.
«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии»,– сказано в публикации.
До этого Столтенберг подчеркивал, что союзникам альянса нужно подумать, не снять ли им определенные ограничения, введенные на использование вооружений, переданных киевскому режиму. По мнению главы НАТО, ограничительные меры серьезно влияют на использование Украиной оружия для обороны.



Конференция по ситуации на Украине состоится в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, куда, к слову сказать, не пригласили Россию. В Госдуме слова Столтенберга называют помешательством. Там считают, что Столтенберг хочет запугать РФ.

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«Уничтожат всё»: в Польше напомнили об угрозах США России
Глава МИД Польши выступил за призывы разрешить ВСУ ударять по территории России
25 мая 2024, 13:56

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

США угрожают ударить по всем российским объектам на Украине в случае применения Москвой ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с The Guardian.
Он утверждает, что американские власти якобы предупредили Россию, что «уничтожат всё».

Кроме того, Сикорский заявил, что польские власти поддерживают право Киева на удары по военным объектам на территории России. Он призвал Запад не огранивать себя в вопросе предоставления военной помощи Украине.

При этом подчеркнём, что Киев, несмотря на слова Сикорского об обстреле именно военных объектов, регулярно наносит удары по жилым домам и иной гражданской инфраструктуре на территории России.

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#россия
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#украина
#спецоперация
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«Должны быть»: американский конгрессмен о диалоге США и России
Конгрессмен США Масси: переговоры между Россией и США должны быть
25 мая 2024, 13:48

Фото: сайт Конгресса США

Для Вашингтона было бы неплохо восстановить контакты с российской стороной, поскольку их отсутствие «неправильно». Об этом в разговоре с РИА Новости сказал американский конгрессмен Томас Масси.
«Я думаю, это было бы полезно, хотя полезны были бы переговоры и дискуссии на более низких уровнях», – сказал Масси, отвечая на вопрос, целесообразно ли восстановление общения президентов обеих стран.

Масси не смог объяснить, почему диалог прерван, в том числе, и по теме украинского конфликта.

«Я не знаю, но думаю, что это неправильно. Я думаю, что переговоры должны быть», – добавил конгрессмен.
Россия начала спецоперацию в Донбассе после обращения к Кремлю руководства ЛДНР. Российское руководство решило оказать поддержку республикам и противостоять агрессии со стороны украинских националистов. Страны коллективного Запада выступили против ​миротворческой миссии РФ и начали поставлять оружие украинским неонацистам.

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#мир
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Страны G7 прогрессивно двигаются в обсуждении использования прибыли от активов РФ
Reuters: G7 сообщила о прогрессе в диалоге об использовании прибыли с активов РФ
25 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7 сообщили об активном продвижении переговоров об использовании прибыли от российских замороженных активов. Об этом сообщило агентство Reuters.
В документе Группы семи сказано о продвижении в обсуждении потенциальных путей извлечения прибыли от активов России с последующей отправкой их на нужды Украины.

Согласно принципам правовых систем стран G7, суверенные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока страна не заплатит за нанесённый Украине ущерб.

Агентство уточняет, что финальная версия соответствующего документа будет опубликована после встречи министров стран G7.

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#украина
#россия
#активы
#доходы
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В Турции высказались о политике неприсоединения к санкциям против России
Озель поддержал позицию Турции по неприсоединению к санкциям против России
25 мая 2024, 13:15

Фото: iStock/george tsartsianidis

Политика Турции по неприсоединению к санкциям против России правильная, заявил лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель в интервью газете Posta.
Он подчеркнул, что Турция занята сбалансированную позицию в отношениях между Россией и Украиной. Страна поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом заняла посредническую роль вместо того, чтобы применять антироссийские санкции. Она не поддалась влиянию США.

Также политик посчитал правильным соблюдение Турцией конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в проливы страны. Кроме того, он поддержал и другие шаги и решения Анкары.

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#турция
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#санкции
#сша
#украина
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Вина США в гибели Раиси, ядерные учения и легитимность Зеленского: заявления Путина и Лукашенко
Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске: главные заявления
25 мая 2024, 13:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Минск, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы государств оценили легитимность Зеленского, тактические ядерные учения, экономическую интеграцию и ряд других важных вопросов. Об итогах переговоров президентов России и Белоруссии расскажет редакция «Радио 1».

Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана


В ходе переговоров с Владимиром Путиным президент Белоруссии прокомментировал трагическую новость о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. По мнению Александра Лукашенко, в крушении его вертолета виноваты США и их «омерзительная позиция».

Белорусский лидер пояснил, что вертолет иранского президента потерпел крушение из-за того, что Вашингтон ввел санкции, лишив иранцев возможности качественно обслуживать американские воздушные суда.

«Мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей. В этом их вина в том числе», — заявил Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что сопровождавшая Раиси делегация летела на двух вертолетах российского производства, поэтому, находясь в тех же условиях, они добрались до места назначения без каких-либо проблем.


Путин и Лукашенко обсудили легитимность Зеленского


Президент России заявил, что Москва готова к переговорному процессу с Киевом, однако для этого нужно исходить из договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции. Путин также отметил, что нужно учитывать актуальные территориальные реалии при выстраивании диалога.

Рассуждая о легитимности лидера Украины Владимира Зеленского, Путин заявил, что после 20 мая его полномочия «закончились», а организуемая в Швейцарии мирная конференция по украинскому конфликту нужна именно для того, чтобы подтвердить его легитимность в глазах мирового сообщества.


Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Президенты России и Белоруссии об общих угрозах и тактических ядерных учениях


На встрече в Минске Путин и Лукашенко обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства с учетом сложившейся напряженной обстановки. Владимир Путин обратил внимание на то, что на территории Белоруссии с 2022 года развернута совместная региональная группировка войск, а также российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

Президент России напомнил об анонсированных ранее совместных учениях с Белоруссией, на которых будут отработаны навыки применения нестратегического ядерного оружия. Александр Лукашенко отметил, что ситуация в мире нестабильна, поэтому Россия и Беларусь должны быть готовы ко всему.

«Ничего особенного не делаем, мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не нагнетаем обстановку, нам война не нужна», – сказал Лукашенко.

Путин и Лукашенко о взаимной интеграции


Лукашенко на пресс-конференции назвал «беспрецедентным» достигнутый «в последнее время» уровень взаимодействия и доверия между Белоруссией и Россией во всех сферах. По словам белорусского лидера, сейчас его страна и составляющие ее регионы «без преувеличения сотрудничают практически со всеми субъектами Российской Федерации, растет экспорт продукции».

Владимир Путин назвал приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия энергетику. По его словам, Москва традиционно поставляет в Минск нефть и газ на весьма выгодных, преференциальных условиях.

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Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
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Названа страна, которая может ударить «Калибрами» по объектам США вместо России
Военэксперт Матвийчук: Россия могла бы передать Сирии «Калибры» для удара по США
25 мая 2024, 12:59

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Россия могла бы поставить своё оружие одной из стран, которая нанесла бы удар по военному объекту США, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Такое заявление он сделал, комментируя в беседе с NEWS.ru возможную попытку Украины ударить по территории России дальнобойными ракетами американского производства.

В частности, Матвийчук рассказал о военной базе Эт-Танф в провинции Хомс в Сирии, на которой базируются американские морские пехотинцы, десантники и авиация.

Военэксперт предположил, что Сирия могла бы ударить по этой базе российской крылатой ракетой «Калибр». В этом случае Москва, также как это сейчас делает Киев, может заявить, что это уже не российские, а сирийские ракеты. А Дамаск, в свою очередь, имеет право рассматривать военных ВС США на своей территории как оккупантов и атаковать их.

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#сша
#украина
#россия
#сирия
#ракетный удар
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«Придется отвечать по полной»: Рогозин сделал страшное предположение о США
Рогозин: Штаты «наняли» ВСУ для удара по объекту ракетного предупреждения РФ
25 мая 2024, 12:37

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Вашингтон выступил заказчиком для совершения преступления украинскими неонацистами. Такое предположение сделал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Предположительно, речь о попытке повреждения со стороны ВСУ по указке Вашингтона объекта на Кубани, который предупреждает о ракетном нападении.
«Теперь Вашингтон выступил заказчиком преступления, наняв безответственного бандита, пытающегося повредить объект нашей системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — ключевой элемент системы боевого управления стратегическими ядерными силами», – написал Рогозин.
Чиновник допустил, что информация может быть фейком от националистов Незалежной. Также Рогозин не исключил, что если удар действительно нанесли, то можно предполагать, что это украинская инициатива. Однако, если учесть вовлеченность Вашингтона в конфликт, то это, со слов Рогозина, маловероятно.

«Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства», – добавил сенатор.
Россия в рамках спецоперации продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

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#россия
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#всу
#дмитрий рогозин
#спецоперация
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США обвинили в намерении блокировать Китай
Посол КНР в Анкаре Лю Шаобин: США хотят блокировать Китай с помощью Тайваня
25 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/Tanaonte

Соединённые Штаты намерены блокировать КНР при помощи Тайваня. С таким заявлением выступил посол Китая в Анкаре Лю Шаобин, слова которого приводит газета Aydınlık.
По его словам, ситуация в Тайваньском проливе оценивается как сложная. Имеются стороны, выступающие за независимость Тайваня. Они не признают условия консенсуса, достигнутого между Китаем и Тайванем.

Получается так, что Тайвань с помощью США пытается добиться суверенитета, а Соединённые Штаты, наоборот, используя Тайвань намерены блокировать Китай.

Шаобин призвал выполнить условия декларации, достигнутой между Китаем и США, а также прекратить поставки оружия на Тайвань.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня обострилась после рабочего визита летом 2022 года Нэнси Пелоси, которая в то время занимала пост спикера палаты представителей США. Китай считает остров одной из своих провинций, а визит Пелоси был воспринят как поддержка США попыток Тайваня сепарироваться. В результате, китайская армия провела крупные военные учения в том регионе.

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#сша
#китай
#политика
#учения
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Шольц заявил, что Германия довела помощь Украине до предела возможного
Шольц: Германия исчерпала ресурсы для помощи Украине
25 мая 2024, 11:31

Фото: сайт Кремля

Германия дошла до предела в помощи Украине. Страна сделала всё, что было в её силах, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По данным издания n-tv, на данный момент Германия передала Украине вооружения на 28 миллиардов евро и две системы ПВО Patriot.

Шольц подчеркнул, что помощь Киеву дошла до предела возможного. Ответственность Германии, по его словам, заключается в помощи Украине в её оборонительной борьбе, но с избеганием превращения конфликта в прямое столкновение России и НАТО.

Таким образом Шольц указал на неготовность Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Днём ранее правительство Германии отправило на Украину ещё одну систему, четвёртую, систему ПВО ISIS-T.

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