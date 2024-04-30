Доверие Украины к союзникам пошатнулось, заявил Столтенберг

Фото: nato.int
Доверие Украины к союзникам, включая страны-участницы НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия. К такому выводу пришел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Рейтер.
«Безусловно, факт того, что мы не выполнили обещанное в сфере поставок, подорвал доверие», — отметил Столтенберг.Президент США Джо Байден в прошлую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, предусматривающий выделение 61 миллиарда долларов для продолжения противостояния с Россией. В ответ на это в Пентагоне было объявлено, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
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