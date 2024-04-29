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Столтенберг не ожидает договорённости о членстве Украины на саммите в США

29 апреля 2024, 15:36
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите альянса в США.
По его словам, для принятия решения о вступлении Украины в НАТО необходимо согласие всех 32 стран-членов. Этого вряд ли удастся добиться до июльского саммита в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что глава Североатлантического альянса с необъявленным визитом прибыл в Киев.



В ходе своего визита он заявил, что страны-члены НАТО должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. Там же он выразил надежду на то, что Киев как можно скорее станет частью НАТО.

Столтенберг ранее призвал страны НАТО как можно быстрее перейти от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам вооружения.

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Зеленский недоволен размером поступаемой от США помощи
Зеленский: Военная помощь от США уже начала поступать
29 апреля 2024, 16:20

Военная помощь от США уже начала поступать на Украину, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге.
«Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», — заявил Зеленский.

При этом, по словам украинского президента, последние шесть месяцев в страну поступали системы или детали от них благодаря деньгам, которые были выделены ранее в рамках соглашения безопасности.

Ранее стало известно, что Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. В данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Зеленским. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.


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#киев
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Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
29 апреля 2024, 16:18

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Об этом Блинкен сообщил на выступлении в рамках Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.
Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией. По словам Блинкена, военно-политический Альянс стал «сильнее и крупнее, чем был раньше».

Отметим, что ранее участниками блока стали Финляндия и Швеция.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против РФ. 26 апреля Альянс провел учения в Финляндии на границе с Россией.

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МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушения прав своих граждан
29 апреля 2024, 15:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Таджикистана вручил послу России Семёну Григорьеву ноту протеста из-за ущемления прав таджикских граждан. Об этом сообщили в ведомстве.
В документе отмечается, что власти страны озабочены якобы массовыми случаями проявления неуважения, повсеместного нарушения прав и свобод граждан, находящихся на территории России.

При этом не приводятся конкретные инциденты, подтверждающие ущемление прав таджикских граждан.

Напомним, что в конце прошлой недели таджикское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало гражданам страны посещать Россию без крайней необходимости.

В понедельник также сообщалось, что тысяча граждан Таджикистана застряла в аэропортах Москвы. Причина задержки не раскрывается.

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#таджикистан
#россия
#нарушение
#права
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Генсек НАТО Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом
29 апреля 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Александр Шламов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, передает пресс-служба альянса.
Уточняется, что в данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслирует сайт Североатлантического альянса. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.

В рамках своего визита он также сообщил, что страны-члены Альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Киеву.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал в социальной сети X, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева являются огромной ошибкой.

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#сша
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#украина
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В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов
Bild: в Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов с лозунгами о халифате
29 апреля 2024, 15:17

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов, которые призывали к созданию халифата. Об этом информирует Bild.
Согласно информации источника, в демонстрации принимали участие больше тысячи человек. Акцию организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, у которого есть многотысячная аудитория в социальных сетях.

Боатенг выступает против Израиля и так называемого коллективного Запада. В правоохранительных органах Гамбурга объяснили выдачу разрешения на проведение демонстрации отсутствием оснований предполагать, что участники акции устроят жестокие беспорядки. По мнению пресс-секретаря полиции Сандры Левгрюн, подозрения являются недостаточным основанием для запрета.

Уточняется, что призывы к созданию халифата не считаются уголовным преступлением, а пропаганду терроризма митингующие не вели.

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#израиль
#соцсети
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Евросоюз попытался оправдать Киев за отступление от соблюдения прав человека
29 апреля 2024, 15:12

Фото: iStock/rarrarorro

В Евросоюзе призвали учитывать «сложные условия» на Украине после заявления Киева о снижении планки соблюдения прав человека. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Ранее власти Украины направили заявление в Совет Европы о частичном отступлении от соблюдения Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

Стано подчеркнул, что власти Евросоюза не считают, что Украина делает те или иные шаги злонамеренно. Все предпринятые меры не направлены на нарушение международных обязательств и ценностей, которые важны для ЕС и для сотрудничества объединения с Киевом.

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#евросоюз
#украина
#права
#нарушение
#жители
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Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского
Превратится в просрочку: Рогов объяснил, что станет с Зеленским после 20 мая
29 апреля 2024, 14:55

Полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое утверждение ранее высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного кандидата.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, что ожидает Зеленского после истечения срока его президентских полномочий.

«Если говорить о будущем Зеленского, оно в любом случае незавидное, причем это будет не просто политическая смерть, но в том числе и физическая, в этом сомнений нет. Зеленский очень много знает, слишком интегрирован в массу коррупционных схем главами западных государств, поэтому он эту тайну должен унести с собой в могилу. Касательно полномочий Зеленского и его легитимности: она и так была под очень большим вопросом, а после 20 мая он превращается в «просрочку», как его называют над подконтрольных ему же территориях. В условных диалогах представителей офиса Зеленского нередко звучат такие вопросы: «А как Ваша просрочка»? Это сейчас общепринятая фраза. Он должен будет усилить репрессии и давление, для того чтобы подтвердить насколько он страшен, суров и как все хорошо держит страну в своем управлении», — сообщил Рогов.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» отметил, что представители киевского режима прекрасно понимают, какое будущее их ожидает, по этой причине они массово занимаются дезертирством.

«Сейчас украинские политики пытаются сбежать из статуса депутата Верховной рады, однако это очень дорого стоит. Людей просто не отпускают. Это же пытается сделать и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, что показательно сказалось бы на всей политической ситуации. Он осознает, что в случае отстранения Зеленского, он должен будет выполнять обязанности президента, чего тоже делать не хочет. У самого Зеленского несколько сценариев: от плохих до очень плохих — и все они смертельно опасные», — заявил Рогов.

Он также упомянул, что нынешний украинский лидер находится в постоянном страхе, который фиксируется его колоссальной наркотической зависимостью.

«У Зеленского иногда бывает эйфория на короткий срок, но потом его отпускает, после чего глава киевского режима опять начинает искать врагов. Даже ближайшие соратники его боятся, так как не понимают, что от него ожидать. Недавние зачистки в офисе президента лишний раз являются этому подтверждением. Зачистка ближайшего подельника Зеленского, с которым было полное доверие, лишнее тому подтверждение», — заключил Рогов.

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#владимир зеленский
#украина
#президент
#верховная рада
#пост
#страх
#наркотики
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Российский посол разъяснил МИД Италии решение по филиалу Ariston
Посол РФ Парамонов дал в МИД Италии разъяснения о решении по филиалу Ariston
29 апреля 2024, 14:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол России в Италии Алексей Парамонов представил в итальянском МИД исчерпывающие разъяснения по вопросу законности и обоснованности решений о передачи во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российского филиала компании Ariston. Об этом российская дипмиссия сообщила в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнул, что такое решение было принято в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и других государств, направленные на незаконное лишение России её физических и юридических лиц права собственности и/или ограничения этого право на имущество, находящееся на территории этих стран.

Парамонов в ходе своего выступления отметил, что 100% доли в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» принадлежат материнской организации «Аристон Холдинг Н.В.» в Нидерландах.

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#италия
#россия
#компании
#активы
#газпром
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В США признали огромное влияние Путина на Ближнем Востоке
Макгрегор: Путин обладает огромным влиянием на Ближнем Востоке
29 апреля 2024, 14:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин имеет большее влияние на Ближнем Востоке, чем США. Об этом экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор написал в соцсети Х.
Он пояснил, что российский лидер пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность. Также стратегически в его руках все козыри на Ближнем Востоке.

Одновременно с этим видно серьёзное снижение имиджа США в регионе. По словам Макгрегора, государство выглядит смешно на фоне могущественной России.

Ранее Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси пришли к выводу, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном выходит из нерешённости палестино-израильского столкновения.

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#владимир путин
#политика
#сша
#россия
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