Столтенберг не ожидает договорённости о членстве Украины на саммите в США

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите альянса в США.
По его словам, для принятия решения о вступлении Украины в НАТО необходимо согласие всех 32 стран-членов. Этого вряд ли удастся добиться до июльского саммита в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что глава Североатлантического альянса с необъявленным визитом прибыл в Киев.
В ходе своего визита он заявил, что страны-члены НАТО должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. Там же он выразил надежду на то, что Киев как можно скорее станет частью НАТО.
Столтенберг ранее призвал страны НАТО как можно быстрее перейти от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам вооружения.
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Ранее сообщалось, что глава Североатлантического альянса с необъявленным визитом прибыл в Киев.
В ходе своего визита он заявил, что страны-члены НАТО должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. Там же он выразил надежду на то, что Киев как можно скорее станет частью НАТО.
Столтенберг ранее призвал страны НАТО как можно быстрее перейти от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам вооружения.
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Анастасия Чинкова