Полезность ООН вызвала сомнения в ВОЗ

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Главная функция ООН – укрепление мира во всём мире, однако сейчас она не может остановить страшную ситуацию в секторе Газа. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в послании к Генассамблее ООН усомнился в полезности организации.
В своём послании он написал, что страны-члены ООН либо не могут, либо вообще не хотят останавливать жестокий конфликт, который сейчас разворачивается в секторе Газа и уносит жизни большого числа мирных жителей. В таком случае глава организации здравоохранения задался вопросом о том, а для чего вообще существует Организация Объединённых Наций, если она не в состоянии выполнить свою самую главную функцию.
Также Гебрейесус добавил, что ситуация в Газе – это кризис как для самой ООН, так и для всего человечества, поэтому тех мер, которые принимаются, недостаточно.
В своём письме глава ВОЗ призвал обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи мирным жителям анклава.
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Также Гебрейесус добавил, что ситуация в Газе – это кризис как для самой ООН, так и для всего человечества, поэтому тех мер, которые принимаются, недостаточно.
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Анастасия Чинкова