Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, его ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог преодолеть правительственный кризис и должен уйти с занимаемого. По словам Медведева, он поддерживается США, а будущая судьба его неизвестна.
Кроме того, зампред Совбеза РФ считает, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили также необходимо сложить полномочия, чего она упорно не хочет делать. Медведев назвал ее «наглой дурой», отметив, что ее будущее также неизвестно.
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Элина Позднякова