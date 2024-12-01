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Печальный опыт Украины находится сейчас перед глазами Грузии, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Собеседник подчеркнул, судя по тому, что говорят официальные лица республики, страна не станет второй Украиной. Джабаров уточнил, что глава грузинского кабмина сам не раз говорил о том, что перед страной находится украинский пример, и Грузия понимает, к чему движется конфронтация с российской стороной.
Кроме того, российский сенатор сравнил действующую главу Грузии Саломе Зурабишвили с Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года. Зурабишвили заявляла, что не покинет пост, когда закончатся ее полномочия.
«Евромайдан» на Украине произошел в ноябре 2013 года. Протесты начались на фоне приостановки подписания евроинтеграции республики с Евросоюзом.
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Кроме того, российский сенатор сравнил действующую главу Грузии Саломе Зурабишвили с Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года. Зурабишвили заявляла, что не покинет пост, когда закончатся ее полномочия.
«Это точь-в-точь как [президент Украины Владимир] Зеленский. Я думаю, что это кончится очень печально, если она будет науськивать деструктивную оппозицию на массовые беспорядки, на поджоги в парламенте и так далее», — прокомментировал Джабаров.Он резюмировал, что Зурабишвили ждет тюрьма или же побег во Францию. Ранее об украинском сценарии в Грузии говорил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Евромайдан» на Украине произошел в ноябре 2013 года. Протесты начались на фоне приостановки подписания евроинтеграции республики с Евросоюзом.
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Никита Кротов