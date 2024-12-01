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В России предрекли судьбу Грузии

Сенатор СФ Джабаров: перед Грузией печальный опыт Украины
Фото: istockphoto/Achisatha Khamsuwan

Фото: istockphoto/Achisatha Khamsuwan

Печальный опыт Украины находится сейчас перед глазами Грузии, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Собеседник подчеркнул, судя по тому, что говорят официальные лица республики, страна не станет второй Украиной. Джабаров уточнил, что глава грузинского кабмина сам не раз говорил о том, что перед страной находится украинский пример, и Грузия понимает, к чему движется конфронтация с российской стороной.

Кроме того, российский сенатор сравнил действующую главу Грузии Саломе Зурабишвили с Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года. Зурабишвили заявляла, что не покинет пост, когда закончатся ее полномочия.



«Это точь-в-точь как [президент Украины Владимир] Зеленский. Я думаю, что это кончится очень печально, если она будет науськивать деструктивную оппозицию на массовые беспорядки, на поджоги в парламенте и так далее», — прокомментировал Джабаров.
Он резюмировал, что Зурабишвили ждет тюрьма или же побег во Францию. Ранее об украинском сценарии в Грузии говорил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Евромайдан» на Украине произошел в ноябре 2013 года. Протесты начались на фоне приостановки подписания евроинтеграции республики с Евросоюзом.

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#мир
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#украина
#грузия
#евросоюз
#новости
Хуситы заявили о ракетном ударе по эсминцу и трем судам снабжения армии США
01 декабря 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Benny Winslow

Хуситы ударили ракетами и дронами по трем судам снабжения американской армии и эсминцу США в Аравийском море и Аденском заливе, проинформировал представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские, беспилотные и ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов — прим. ред.) провели совместную военную операцию, нанеся удары по американскому эсминцу и трем суднам снабжения американской армии», — сказано в заявлении представителя хуситов.
Сариа упомянул названия атакованных кораблей: Stena Impeccable, Maersk Saratoga и Liberty Grace.

Он резюмировал, что использовались крылатые и баллистические ракеты в количестве 16 штук, а также дроны.

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#мир
#сша
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#атака
#новости
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ЕС осудил противодействие беспорядкам в Грузии
ЕС пригрозил Грузии негативными последствиями за шаги по прекращению беспорядков
01 декабря 2024, 18:16

Фото: istockphoto/uskarp

Действия грузинских властей по прекращению беспорядков в стране приведут к негативным последствиям для отношений с Евросоюзом (ЕС), заявили главный дипломат Европы Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос.
Они отметили, что жители республики вышли на улицы в качестве подтверждения своего стремления вступить в ЕС.

«ЕС решительно осуждает насилие против мирных протестующих, которые твердо стоят за свое европейское и демократическое будущее. Эти действия правительства Грузии будут иметь прямые последствия для наших отношений», — говорится в коммюнике.
Процесс принятия грузинской стороны в сообщество приостановлен, как и финансовая поддержка.

ЕС выразил сожаление, что Грузия заморозила переговоры о вступлении до 2028 года, добавив, что «дверь остается открытой».

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#мир
#грузия
#евросоюз
#протесты
#новости
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Казахстан высказался об антироссийских санкциях
Казахстан заявил Западу, что не будет соблюдать санкции против РФ в ущерб себе
01 декабря 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Казахстан довел до западных государств, что не будет соблюдать антироссийские санкции в ущерб собственным интересам, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным зампремьера республики Серик Жумангарин. Он отметил, что республика не станет страной для обхода ограничительных мер.
«И они это прекрасно понимают, поскольку мы когда говорим, что мы не будем делать в ущерб собственному производству, этого никто и не требует на сегодняшний день», — сказал Жумангарин.
Президент России Владимир Путин посетил Казахстан с государственным визитом 27-28 ноября. Глава республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является стратегическим партнером России.

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#мир
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В КНДР устроили торжественные проводы для главы Минобороны России
ЦТАК: в КНДР министру обороны России Белоусову устроили торжественные проводы
01 декабря 2024, 17:17

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министру обороны России Андрею Белоусову устроили торжественные проводы после визита в КНДР. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
Во время торжественных проводов были исполнены государственные гимны КНДР и России, а также Белоусов осмотрел почетный караул Корейской Народной Армии.

Самолет с послами доброй воли из России взлетел под аплодисменты солдат Корейской Народной Армии.

Напомним, министр обороны России 29-30 ноября совершил официальный визит в Северную Корею. В рамках визита он провел переговоры с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, подчеркнув, что российская сторона настроена на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей.

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В Грузии предрекли судьбу Зурабишвили
Премьер Грузии Кобахидзе: Зурабишвили будет вынуждена сложить полномочия
01 декабря 2024, 16:12

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили будет вынуждена сложить полномочия, несмотря на то, что она отказалась, считает премьер республики Ираклий Кобахидзе.
«Понимаю ее эмоциональное состояние, но в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — произнес он на брифинге.

Кобахидзе исключил новые парламентские выборы, как того требуют оппозиционеры.

Перед этим Зурабишвили заявляла, что не уйдет с поста в середине декабря после окончания полномочий. Новый парламент она считает нелегитимным, а значит, неспособным, по ее мнению, избрать нового лидера страны.

Выборы в Грузии состоялись 26 октября.

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#мир
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#новости
#протесты
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Илон Маск объяснил претензии к разработчикам истребителя F-35
Маск раскритиковал разработчиков истребителя F-35 за перерасходы
01 декабря 2024, 15:36

Фото: iStock/Trevor Howard Jones

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал супердорогой истребитель пятого поколения F-35. Об этом информирует РИА Новости.
При президентстве Трампа предприниматель должен заниматься сокращением растрат госбюджета. На разработку истребителя уже было потрачено 1,7 триллиона долларов, что превышает бюджет на 180 миллиардов долларов. Уточняется, что американские военные уже жалуются на различные минусы этого истребителя.

Маск видит альтернативу производства дорогих самолетов в разработке более эффективных дронов. По мнению бизнесмена, это продемонстрировал украинский конфликт.

Маск утверждает, что финансовые потоки должны отправиться в сторону Palantir и Anduril, то есть на разработку систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и крылатых ракет.

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В России оценили угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС
Пушков назвал нереализуемыми угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС
01 декабря 2024, 15:35

Фото: istockphoto/chrisman

Угрозы будущего президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары государств-участников объединения БРИКС нельзя реализовать на практике. Об этом в Telegram-канале высказался сенатор Алексей Пушков.
Он отметил манеру Трампа выставлять все так, будто все можно решить, сделав один решающий шаг.

«Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема», — считает политик.
Сенатор заключил, что США сами стали зависимыми от продвигаемой ими же глобализации. Таким образом американские власти зависят от иностранного импорта.

«США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой платежей, альтернативной SWIFT», — резюмировал Пушков.
Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Эксперты делают различные предположения о том, как изменится мировая арена с его приходом.

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#мир
#сша
#брикс
#товары
#дональд трамп
#новости
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Медведев оценил происходящее в Грузии
Дмитрий Медведев: наши соседи в Грузии быстро движутся по пути Украины
01 декабря 2024, 14:56

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Грузия быстро движется по пути Украины «в темную бездну», написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик отметил, что такой сценарий «заканчивается очень плохо».
«В Грузии попытка очередной «цветной («роз», «оранжевой» и пр.) революции»... Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело — с другой», — сказано в публикации.
Очередная серия протестных акций в Грузии прошла в минувший четверг, 28 ноября. Перед этим республиканские власти заявили о том, что вопрос о начале переговоров по членству Грузии в Евросоюзе заморожен до 2028 года.

Ранее стало известно, что произошло в Тбилиси.

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#мир
#россия
#грузия
#дмитрий медведев
#новости
#евросоюз
#украина
#протесты
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Китай изучает способы ослабления санкций на примере России
WSJ: Китай изучает способы ослабления влияния западных санкций на примере России
01 декабря 2024, 14:06

Фото: iStock/Fotonen

Китайские специалисты изучают, как РФ работает в вопросах борьбы с санкциями западных стран. Об этом информирует издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Пекин намерен подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня. Примечательно, что на сегодняшний день специалисты из КНР консультируются с российскими коллегами по данному вопросу.

Представители КНР периодически посещают страну, где встречаются с сотрудниками различных ведомств. Отмечается, что сам факт проработки ответных действий на возможные ограничения не является признаком того, что Китай намерен куда-либо «вторгаться».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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