В Госдуме Каллас посоветовали обратиться к врачу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко отреагировал на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы регулярных «нападениях» России на другие государства и посоветовал ей обратиться к врачу.
Ранее Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия, по ее словам, атаковала более 19 стран, причем некоторые — по три-четыре раза, при этом ни одно из этих государств якобы не нападало на Россию. Володин назвал такие слова противоречащими здравому смыслу и историческим фактам и подчеркнул, что Каллас не привела никакого списка, потому что, «его не существует». Свой комментарий он опубликовал в личном канале на платформе Max.
Спикер Госдумы также заявил, что Россия войн не начинает, а заканчивает, и добавил, что Каллас, являясь дочерью советского и эстонского государственного деятеля, должна была бы это понимать. При этом Володин усомнился в том, что она хорошо учила историю, предположив, что могла ее «прогуливать».
Кроме того, он напомнил о карьере отца Каллас. По словам Володина, накануне распада Советского Союза он занимал важные позиции в партийно-идеологической системе, позже работал в банковской сфере, строил карьеру в КПСС, а в 1989 году стал народным депутатом Верховного Совета СССР.
Володин утверждает, что, стремясь дистанцироваться от прошлого своей семьи, Каллас формирует образ противника России. Отсюда, по его мнению, ее заявления о «советской оккупации» Эстонии, обвинения СССР в коррупции и призывы к усилению санкций против РФ.
