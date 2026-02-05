В Госдуме Каллас посоветовали обратиться к врачу

05 февраля 2026, 11:22

Володин порекомендовал Каллас сходить к врачу после слов о якобы нападении РФ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко отреагировал на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы регулярных «нападениях» России на другие государства и посоветовал ей обратиться к врачу.