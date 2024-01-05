Telegraph: Самоуверенность Зеленского усилила раскол с Залужным

Американский журналист Саймон Шустер заявил, что раскол с главкомом ВСУ Валерием Залужным усилила самоуверенность президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — пишет он в своей публикации для Telegraph.
Шустер отметил, что Валерия Залужного рассматривали в качестве возможного политического оппонента Зеленскому. По словам главкома, президенту не обязательно разбираться в военном деле — так же, как в строительстве мостов или медицине.
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