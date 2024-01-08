Фото: сайт Кремля
Любой из возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского будет делать то, чего захочет Запад. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с изданием РИА Новости.
По его словам, Украина уже утратила свою субъектность, поэтому следующий лидер страны будет идти на поводу у Запада.
Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта текущего года. Лидер страны будет избран путём голосования. Срок его президентства составит пять лет.
Прежде глава ДНР оценил важность освобождения Марьинки, Соледара и Артёмовска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии - будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович или прочий военный преступник - абсолютно не важно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад», - выразил уверенность глава региона.
Прежде глава ДНР оценил важность освобождения Марьинки, Соледара и Артёмовска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Крестьянова