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Пушилин объяснил, почему считает преемников Зеленского неважными

Пушилин: Преемники Зеленского будут делать то, что диктуют западные страны
08 января 2024, 12:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Любой из возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского будет делать то, чего захочет Запад. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с изданием РИА Новости.
По его словам, Украина уже утратила свою субъектность, поэтому следующий лидер страны будет идти на поводу у Запада.
«Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии - будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович или прочий военный преступник - абсолютно не важно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад», - выразил уверенность глава региона.


Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта текущего года. Лидер страны будет избран путём голосования. Срок его президентства составит пять лет.

Прежде глава ДНР оценил важность освобождения Марьинки, Соледара и Артёмовска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#украина
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Титов: РФ больше никогда не повернется к Западу, даже после снятия санкций
08 января 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

РФ более никогда не повернется к Западу. Даже в том случае, если Вашингтон и Брюссель снимут все свои санкции.
Запад является пройденным этапом, а будущее человечества лежит на Востоке, где с Россией не только хотят дружить, но и развивать торгово-экономические отношения.

Такое мнение высказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Знаете, если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции, и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернемся. Возврата, поверьте, не будет», - сказал Борис Титов.
И дело тут, по его словам, не в обиде или злопамятстве.

«Просто Запад – это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества. Будущее его – это Восток», - считает Борис Титов.
Ранее сообщалось, что сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента в 2024 году Владимира Путина выступили более 1,3 млн человек, приводит ее слова ТАСС. Лысенко сообщила, что работа продолжается и выразила надежду на то, что число поддерживающих кандидатуру действующего лидера страны будет увеличиваться.

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#россия
#политика
#новости
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В поддержку самовыдвижения Путина собрали более 1,3 млн подписей
08 января 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

Сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента в 2024 году Владимира Путина выступили более 1,3 млн человек, приводит ее слова ТАСС.
Лысенко сообщила, что работа продолжается и выразила надежду на то, что число поддерживающих кандидатуру действующего лидера страны будет увеличиваться.

Пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина организованы в различных регионах страны. В Москве открыты более 50 таких точек. Пункты продолжат свою работу до конца января.

Напомним, выборы президента в России пройдут в марте текущего года и продлятся три дня: 15,16 и 17 числа. Прежде дату проведения голосования определил Совет Федерации.

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#выборы
#совет федерации
#президент
#владимир путин
#цик
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Кулеба заявил об отсутствии у Украины плана «Б», если ЕС не предоставит финпомощь
Кулеба: у Киева нет запасного плана на случай, если деньги от ЕС не поступят
08 января 2024, 10:37

Фото: iStock/artJazz

У Киева нет запасного плана на случай, если страны Евросоюза перестанут оказывать стране финансовую поддержку. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, есть ли у Украины запасной план на тот случай, если она не получит денег от союзников.
«У нас нет плана Б. Со стороны вы можете видеть и думать по-другому, вы можете говорить о планах А, Б и В, публиковать статьи и аналитические материалы, но здесь внутри, мы должны направить всю нашу энергию и интеллектуальную мощь на одно: чтобы план А сработал», - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что, если помощь от стран Евросоюза будет задержана, Минфин Украины будет вынужден проявить мастерство управления. Кроме того, Кулеба совершенно уверен в том, что стране будут переданы замороженные российские активы, которых хватит для восстановления страны.

По словам главы МИД Украины, общая сумма замороженных российских активов составляет более 80% потребностей Украины, необходимых для восстановления.

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#помощь
#мид
#украина
#план
#минфин
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#всу
#зеленский
#запад
#активы
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В ЕП обеспокоились ущемлением прав румын на Украине
В ЕП рассматривают вопрос об ущемлении прав румын на Украине
08 января 2024, 10:01

Фото: iStock/starpik

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини заявила, что румыны на Украине сталкиваются с множеством проблем и притеснениями по различным признакам. С её письмом-обращением к Еврокомиссии ознакомился RT.
Так депутат утверждает, что многие румыны, особенно проживающие в регионе Буковина, сталкиваются с проблемами. В частности, речь идёт о предоставлении образования на румынском языке, его использование в административных и судебных целях, доступности прессы для румыноговорящих, а также о сохранении их религиозной идентичности.

Грапини также заявила, что украинские власти притесняли церковных лидеров румынской общины по религиозным, этническим и языковым признакам.

Вместе с тем политик подчеркнула, что румыны являются третьим по численности народом, населяющим Украину после украинцев и русских.

Депутат Европарламента также отметила, что уважение прав меньшинств имеет важное значение при вступлении в Евросоюз. В связи с этим заявлением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT предположил, что Румыния просто не хочет продолжать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Кроме того, такой интерес Румынии к положению этнических румын может быть связан с желанием страны поучаствовать в будущем разделе Украины.

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#румыния
#украина
#евросоюз
#права
#жители
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В США неожиданно вспомнили о РФ из-за пропажи главы Пентагона
Конгрессмен Бэкон считает провалом утаивание болезни главы Пентагона Остина
08 января 2024, 08:48

Фото: iStock/rarrarorro

Неспособность Пентагона сообщить администрации США о болезни его главы Ллойда Остина – провал.
Так считает член палаты представителей конгресса от республиканцев, штат Небраска, Дон Бэкон.

«Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны РФ и Китая равняется 15 минутам. Минобороны играет жизненно важную роль в реагировании», - сообщил конгрессмен в социальной сети X.
Бэкон считает непредоставление Белому дому информации о том, что министр обороны три дня находился в отделении интенсивной терапии, «провалом руководства».

Представитель республиканцев требует внести «исправления», подразумевая, возможно, работу Минобороны.

В прошлую пятницу, 5 января, стало известно, что глава Пентагона был госпитализирован в понедельник, 1 января. У него возникли осложнения после плановой медицинской процедуры. По данным телеканала NBC, глава Пентагона четыре дня лежал в отделении интенсивной терапии. Делами всё это время занималась его заместительниц Кэтлин Хикс.

Politico пишет, что Пентагон в течение трёх дней не сообщал о госпитализации министра Белый дом. Конгресс был оповещён за 15 минут до публикации пресс-релиза.

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#сша
#новости
#госпитализация
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LCI: Запад может оставить Украину без помощи в случае ударов ВСУ по Белгороду
08 января 2024, 07:03

Фото: iStock/JARAMA

В случае, если Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут продолжать наносить удары по Белгороду, Запад может оставить Киев без финансовой помощи. Об этом заявила обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.
«Мы отчетливо видим, что грань между гражданскими лицами и военными целями начинает серьезным образом стираться. Это риск», — подчеркнула журналист, отметив, что в столицах западных стран — Париже, Берлине, Риме, Лиссабоне и т.д. — за этим будут внимательно следить.

По её словам, в случае нарастания атак по приграничному российскому городу и увеличения числа погибших среди мирных жителей Белгорода, будет «сложнее соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», так как на Западе якобы не поддерживают стратегию Украины, которая ведёт к гибели невинных людей.

Ранее в свете гибели мирных граждан в России и на Украине Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к снижению напряженности и защите гражданского населения. Тюрк подчеркнул важность соблюдения международного права всеми сторонами конфликта.

С начала прошлого года украинская армия осуществляла обстрелы территории Белгорода. Наиболее массированный случай произошел 30 декабря, в результате чего погибли 25 человек, а более 100 были ранены.

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#украина
#белгород
#финансирование
#помощь
#всу
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Принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна
Mirror: Британский принц Эндрю не выходит из дома из-за дела Эпштейна
08 января 2024, 03:12

Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов

Брат короля Карла III, британский принц Эндрю не выходит из дома после публикации списка лиц, которые имеют отношение к делу обвиняемого в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет британское издание Mirror со ссылкой на собственные источники,
«У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», — отметил собеседник Mirror.

Ранее садовник Эпштейна Хуан Алесси рассказал, что принц Эндрю регулярно бывал в доме финансиста во Флориде, где получал эксклюзивные сеансы массажа.

В начале января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих список из более чем 150 имен, связанных с делом Джеффри Эпштейна. В этом списке, помимо брата британского короля, значатся такие личности, как экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также астрофизик Стивен Хокинг.

Эпштейна судили за организацию сети, позволявшей ему злоупотреблять десятками молодых женщин. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми до своего ареста в июле 2019 года в Нью-Йорке, а в августе того же года, по официальной версии, покончил с собой в тюремной камере.

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#скандал
#секс
#великобритания
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Кличко задекларировал особняк в Гамбурге за четверть миллиарда гривен
«Страна»: Мэр Киева Кличко купил особняк в Гамбурге стоимостью 227 млн гривен
08 января 2024, 03:03

Мэр Киева Виталий Кличко купил элитный особняк в Германии за 227 млн гривен (более 536 миллионов рублей), пишет украинское издание «Страна.ua» cо ссылкой на декларацию о доходах градоначальника украинской столицы.
По данным издания, площадь особняка составляет 750 квадратных метров.

20 декабря киевский мэр получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая ранее принадлежала его брату Владимиру Кличко, однако в мае 2023 года перешла в собственность Виталия.

«Страна» отмечает, что в Гамбурге Виталий Кличко имел особняк еще до того, как стал мэром. Немецкие СМИ сообщали, что он расположен в районе парка Отмаршен. После начала российской спецоперации бывшая жена Виталия Наталья Егорова рассказывала немецким журналистам, что принимает в этом доме беженцев с Украины.
#киев
#мэр
#недвижимость
#украина
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Зеленский призвал Европу «преподать России урок» за проведение СВО
РБК: Зеленский призвал европейцев наказать Россию за проведение СВО
08 января 2024, 02:04

Странам Европы следует преподать урок России за проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости. По его мнению, для этого Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность.
Украинский лидер призвал страны-члены Евросоюза «сформировать единую оружейную промышленность». Такой шаг, по его мнению, повысит вероятность успеха на поле боя и укрепит защиту континента в военном плане. Зеленский Политик также отдельно выделил вклад Швеции в общее производство военной техники для Украины.

Зарубежные СМИ считают, что без западной помощи Киев будет вынужден принять условия России для прекращения огня.
Если Украина не получит оружие, РФ, скорее всего, захочет установить контроль над большей территорией.

При этом, как неоднократно заявляли российские власти, Москва определит свою позицию в отношении Европы лишь после реализации целей спецоперации , и на первом месте в этом вопросе останутся принцип равноправия и учёт законных интересов всех сторон

Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока ранее заявил в интервью финской газете Ilta-Sanomat, что невозможно создать будущую архитектуру безопасности в Европе без участия России. Отвечая на вопрос о том, какой путь выберет Запад во взаимодействии с Россией после завершения украинского кризиса, он отметил, что не может предсказать времени начала таких переговоров и участников.

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#россия
#украина
#европа
#сво
#владимир зеленский
#промышленность
#швеция
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