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«Политический актёр»: На Западе объяснили «нервные всплески» Зеленского

L'AntiDiplomatico: Частые срывы Зеленского объясняются безысходностью

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский начал всё чаще срываться и позволять себе необдуманные импульсивные заявления. Это можно объяснить охватившим его чувством отчаяния безысходности.
Об этом пишут обозреватели итальянской газеты L'AntiDiplomatico. В публикации отмечается, что «нервные всплески» киевского лидера происходят не на пустом месте. Их причины — катастрофическое положение ВСУ на фронте, победа на выборах в США Дональда Трампа, отсутствие либо критический недостаток помощи от союзников и так далее.

Также одной из причин нервного и часто неадекватного поведения Зеленского авторы материала называют то, что он прекрасно понимает, что ключевые решения по урегулированию конфликта будут приниматься без участия Киева. Осознавая это и, вместе с тем, пытаясь показать, что он что-то значит, украинский лидер из небытия пытается сценической нецензурной бранью «насолить» Владимиру Путину, пытается сорвать его мирные инициативы.



Таким поведением лидер киевского режима в очередной раз продемонстрировал свою полную некомпетентность в качестве главы государства выставил себя не более, чем «политическим актёром», заключает автор статьи.

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#всу
#зеленский
В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине
Сенатор Пол: миллионы долларов США ушли на украинских тиктокеров
23 декабря 2024, 16:16

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report подверг критике нецелевые расходы из госбюджета США, заявив, что миллионы долларов, выделяемые Киеву, идут на финансирование украинских тиктокеров и Instagram*-блогеров. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
В своем отчете, который Пол публикует каждый год 23 декабря, он перечислил самые бесполезные статьи расходов, среди которых оказались не только финансирование изучения одиноких крыс, но и расходы, связанные с поддержкой Украины в условиях текущего конфликта. Сенатор отметил, что, несмотря на то что американские налогоплательщики уже предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки, Госдепартамент выделил дополнительно 4,8 миллиона долларов на программу «КИЕВ, Украина, связи с общественностью — сотрудники-инфлюенсеры».

«По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в TikTok из зоны военных действий», – прокомментировал Пол.

Он выразил недоумение по поводу того, как правительство тратит деньги налогоплательщиков на «помпезный фестиваль селфи», в то время как многие американцы испытывают финансовые трудности.

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#зеленский
#киев
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Президент Литвы Науседа подверг критике Фицо за поездку в Москву
23 декабря 2024, 16:00

Гитанас Науседа (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Литвы Гитанас Науседа резко отреагировал на визит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо и его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Насколько дешева ваша любовь? Есть ещё люди, которые приезжают в Россию с любовью», — с возмущением написал глава литовского государства на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, Литва никогда не пойдёт по такому пути. Науседа подчеркнул, что Вильнюс предпочитает независимость в энергетической сфере рыночные цены. Он отметил, что, в отличие от Фицо, следует по пути всей Европы.

Ранее словацкий премьер объяснил свой визит в Россию и встречу с Владимиром Путиным. По утверждению Фицо, это явилось реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через территорию Украины.

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Зеленский призвал словацкие спецслужбы расследовать связи Фицо с Кремлем
23 декабря 2024, 15:57

Владимир Путин и Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии и призвал их расследовать связи премьер-министра страны Роберта Фицо с Кремлем после его визита в Москву, его слова приводит украинское издание «Страна».
«Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — пишет Зеленский в соцсети.

Он также привел заявление лидеров стран ЕС, об отказе Фицо участвовать в работе Евросоюза над энергетической независимостью от России. По словам Зеленского, он «наоборот хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы».

Лидер киевского режима обвинил Фицо в том, что тот хочет помочь президенту РФ Владимиру Путину зарабатывать деньги для «финансирования войны и ослабить Европу».

Зеленский задался вопросом, почему Фицо зависит от Москвы, и продублировал свой пост на словацком языке.

Фицо прибыл в Москву 22 декабря. Здесь он встретился с Путиным. Их беседа продлилась несколько часов.

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#словакия
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#переговоры
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Пост замглавы Пентагона при Трампе займёт противник военной помощи Украине
23 декабря 2024, 15:56

Фото: iStock/icholakov

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул экс-сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи на должность замминистра обороны США. Как сообщает газета The New York Times, в 2019 году по запросу Даффи Пентагон заблокировал пакет военной военной помощи Украине на 250 млн долларов.
Отмечается, что такое решение было якобы связано с тем, что Трамп пытается заставить Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении коррупционных схем внутри украинской газовой организации Burisma, в которых может быть замешан Хантер Байден. Он вошёл в совет директоров компании в апреле 2014 года, когда его отец Джо Байден находился на посту вице-президента США.

Вскоре после этого Хантер Байден смог лоббировать интересы Burisma, а в 2019 году о деле о коррупции стал наводить справки адвокат Трампа Руди Джулиани. 25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого американский президент призывал своего украинского коллегу оказать содействие расследованию. Демократы в Конгрессе США восприняли это как попытку оказания давления на иностранного лидера и начали процесс импичмента в отношении Трампа.

В результате 250 млн долларов, выделенные Украине, были заморожены, а получил их Киев только в 2020 году.

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#пентагон
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#сша
#дональд трамп
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#расследование
#джо
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В Словакии собрали более 360 тысяч подписей за отмену антироссийских санкций
23 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В Словакии свыше 361 тысячи человек подписали петицию об отмене санкций Евросоюза против России. Об этом заявил представитель словацкого гражданского объединения «Брат за Брата» Юрай Држик в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что для передачи президенту и проведения референдума необходимо было собрать 350 тысяч подписей. В итоге, по последним данным, была собрана 361 тысяча подписей. Сбор подписей продолжится, пока их число не превысит 600 тысяч.

В январе собранные подписи будут переданы главе государства, чтобы он мог проверить их и выдать постановление о проведении референдума.

Држик подчеркнул, что в голосовании будет один вопрос о том, согласен ли гражданин с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций.

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#референдум
#голосование
#словакия
#россия
#санкции
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Стало известно, когда пройдет встреча Путина с Трампом
Сенатор Климов: встреча Путина и Трампа пройдет через полгода после инаугурации
23 декабря 2024, 15:33

Фото: iStock/Sven Loeffler

Встреча 47-президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может пройти через полгода после инаугурации американского лидера. Таким прогнозом поделился сенатор Андрей Климов. По его словам, взаимодействие глав государств может начаться и раньше, в виде консультаций по телефону.
«Точно сказать, когда это будет, я бы не решился и никому не рекомендую. Но как показывает предшествующий опыт, это происходит через несколько месяцев в таких случаях, а то и через полгода. Если, допустим, оба лидера считают необходимым начать консультации по телефону, как это бывало, то они могут вступить в диалог достаточно быстро, вот это вероятнее всего», — поделился сенатор в беседе с NEWS.ru.
Климов добавил, что оба президента подтвердили возможную встречу, потому все упирается лишь в место и время. Он также подчеркнул, что так как Россия занята решением задач СВО, а Трампу после инаугурации «хлопот тоже хватит», ждать их встречи в ближайшее время не приходится.

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#россия
#европа
#консультации
#сво
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WP: на Украине начинают верить в завершение конфликта в 2025 году
23 декабря 2024, 14:59

Фото: iStock/Diy13

В Киеве «начинают верить», что конфликт может завершиться в 2025 году на фоне возвращения к дискуссии об урегулировании после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает газета Washington Post.
Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что в Киеве начинают верить в завершение конфликта в 2025 году, поскольку после избрания Трампа президентом США разговоры о мирном урегулировании активизировались.

Также газета пишет об изменении риторики Владимира Зеленского на фоне трудностей, которые испытывают ВСУ. В последнее время замечено, что он демонстрирует большую готовность к переговорам. В частности, теперь Зеленского интересует не возращение территорий, а необходимость обеспечить долгосрочную безопасность Украине.

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#россия
#украина
#переговоры
#дональд трамп
#сша
#всу
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Администрация Санду опровергла заявления СВР о планах войны в Приднестровье
23 декабря 2024, 14:33

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Аппарат президента Молдавии Майи Санду опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о планах военных действий в Приднестровье. Об этом в своём Telegram-канале сообщил начальник администрации Адриан Бэлуцел.
Он подтвердил, что Кишинёв по-прежнему твёрдо привержен мирному разрешению конфликта.

Также политик высказался о заявлении СВР о планах силового захвата Молдавской ГРЭС в непризнанной республике. Он потребовал вывода российского миротворческого контингента из ПМР, а также подчеркнул, что власти Молдавии работают над решениями по поддержке граждан, которые пострадали от энергетического кризиса.

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#молдавия
#россия
#приднестровье
#свр
#режим
#администрация
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Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы
23 декабря 2024, 14:22

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы. Об этом он заявил в ходе встречи с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.
Глава республики подчеркнул, что в Москве делается всё масштабно. Такую же работу хотелось бы провести в Минске, но пока на это нет требуемых возможностей.

Лукашенко отметил, что Белоруссия перенимает опыт Москвы и повторяет за городом некоторые инициативы и проекты. Также президент республики отдельно высказался по вопросу программы реновации в Минске. В настоящее время власти города реанимируют здания, сносят старый жилой фонд и улучшают жизнь горожан.

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#александр лукашенко
#сергей собянин
#белоруссия
#россия
#москва
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