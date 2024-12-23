Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский начал всё чаще срываться и позволять себе необдуманные импульсивные заявления. Это можно объяснить охватившим его чувством отчаяния безысходности.
Об этом пишут обозреватели итальянской газеты L'AntiDiplomatico. В публикации отмечается, что «нервные всплески» киевского лидера происходят не на пустом месте. Их причины — катастрофическое положение ВСУ на фронте, победа на выборах в США Дональда Трампа, отсутствие либо критический недостаток помощи от союзников и так далее.
Также одной из причин нервного и часто неадекватного поведения Зеленского авторы материала называют то, что он прекрасно понимает, что ключевые решения по урегулированию конфликта будут приниматься без участия Киева. Осознавая это и, вместе с тем, пытаясь показать, что он что-то значит, украинский лидер из небытия пытается сценической нецензурной бранью «насолить» Владимиру Путину, пытается сорвать его мирные инициативы.
Таким поведением лидер киевского режима в очередной раз продемонстрировал свою полную некомпетентность в качестве главы государства выставил себя не более, чем «политическим актёром», заключает автор статьи.
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Также одной из причин нервного и часто неадекватного поведения Зеленского авторы материала называют то, что он прекрасно понимает, что ключевые решения по урегулированию конфликта будут приниматься без участия Киева. Осознавая это и, вместе с тем, пытаясь показать, что он что-то значит, украинский лидер из небытия пытается сценической нецензурной бранью «насолить» Владимиру Путину, пытается сорвать его мирные инициативы.
Таким поведением лидер киевского режима в очередной раз продемонстрировал свою полную некомпетентность в качестве главы государства выставил себя не более, чем «политическим актёром», заключает автор статьи.
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Александр Бойцов