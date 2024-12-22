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Владимир Зеленский удерживает власть за счет продолжения украинского конфликта, заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Он уточнил, что боевые действия позволяют главе киевского режима безгранично обогащаться. Именно такой смысл, по словам Дубинского, приобрел конфликт после провального наступления ВСУ в прошлом году.
Нардеп резюмировал, что Зеленский действует в интересах американских демократов.
Перед этим отставной подполковник США Дэниел Дэвис раскрыл Зеленскому принцип лидерства. Офицер прямо указал, что должен сделать украинский политик.
Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года, однако тот узурпировал власть в стране при помощи военного положения и отказа от переговоров с Россией.
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Перед этим отставной подполковник США Дэниел Дэвис раскрыл Зеленскому принцип лидерства. Офицер прямо указал, что должен сделать украинский политик.
Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года, однако тот узурпировал власть в стране при помощи военного положения и отказа от переговоров с Россией.
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Никита Кротов