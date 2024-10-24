Politico: Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат

Администрация президента США Джо Байдена выражает сомнения в том, что европейские страны поддержат вступление Украины в НАТО в ближайшее время.
По информации издания Politico, ключевую роль в принятии решения будут играть реформы, которые Украине необходимо провести, в частности, по борьбе с коррупцией.
Также отмечается, что любые предложения со стороны НАТО будут связаны с реформами в Украине. В Белом доме не удивлены попыткам президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на членов альянса, чтобы ускорить процесс вступления Украины в НАТО до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Издание подчеркивает, что победа Дональда Трампа может привести к резкому сокращению поддержки Киева.
Ранее, в середине октября, словацкий евродепутат Любош Блаха заявил, что вступление Украины в НАТО будет «самоубийством», а премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал блокировать этот процесс.
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«Байден сыграл значительную роль в укреплении и расширении НАТО, и, хотя США остаются главным донором военной помощи Украине, администрация президента не верит, что большинство европейских стран поддержат быстрый прием Украины в альянс», — сообщил высокопоставленный американский чиновник.
Также отмечается, что любые предложения со стороны НАТО будут связаны с реформами в Украине. В Белом доме не удивлены попыткам президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на членов альянса, чтобы ускорить процесс вступления Украины в НАТО до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Издание подчеркивает, что победа Дональда Трампа может привести к резкому сокращению поддержки Киева.
Ранее, в середине октября, словацкий евродепутат Любош Блаха заявил, что вступление Украины в НАТО будет «самоубийством», а премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал блокировать этот процесс.
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Елена Перлова