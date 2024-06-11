Politico: борьба за власть на Украине может помешать получению финансирования

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Борьба за власть на Украине может помешать получению финансирования.
Речь идет о деньгах внешних инвесторов на восстановление инфраструктуры, сообщает Politico. По данным издания, у Киева есть проблемы с получением финансирования в ходе международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Сообщается, что экс-министр инфраструктуры республики Александр Кубраков взаимодействовал с чиновниками из ФРГ по привлечению инвесторов.
При этом отмечается, что на мнение инвесторов может негативно повлиять увольнение главы агентства по восстановлению и развитию Украины Мустафы Найема.
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Сообщается, что экс-министр инфраструктуры республики Александр Кубраков взаимодействовал с чиновниками из ФРГ по привлечению инвесторов.
При этом отмечается, что на мнение инвесторов может негативно повлиять увольнение главы агентства по восстановлению и развитию Украины Мустафы Найема.
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Алёна Самарева