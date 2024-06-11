Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Politico: борьба за власть на Украине может помешать получению финансирования

Politico: борьба за власть на Украине может помешать получению финансирования

11 июня 2024, 15:44
Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Борьба за власть на Украине может помешать получению финансирования.
Речь идет о деньгах внешних инвесторов на восстановление инфраструктуры, сообщает Politico. По данным издания, у Киева есть проблемы с получением финансирования в ходе международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Сообщается, что экс-министр инфраструктуры республики Александр Кубраков взаимодействовал с чиновниками из ФРГ по привлечению инвесторов.



При этом отмечается, что на мнение инвесторов может негативно повлиять увольнение главы агентства по восстановлению и развитию Украины Мустафы Найема.

Читайте также:

Экс-разведчик США Риттер заявил о крахе швейцарской конференции

Политолог Дудчак считает, что на самом деле у президента Украины Владимира Зеленского нет союзников

МИД КНР: Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество России и Китая
#украина
#финансирование
#европа
Власти Шри-Ланки рассказали о хитростью завербованных воевать на Украину
11 июня 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

В Шри-Ланку вернулись 22 гражданина страны, участвовавших в военных действиях на Украине. Они сумели дезертировать и вернуться домой.
Об этом агентству AFP сообщил представитель шри-ланкийского министерства обороны Аллен Хит. По его словам, его сограждан просто обманули. Он привёл в качестве примера рассказ 37-летнего Анила Мандусаки, работавшего водителем в отеле. Вербовщики пообещали ему работу водителем в России. Вместо этого его вооружили и отправили воевать на Украину, где он получил шрапнельное ранение обеих ног. Из больницы он сбежал и добрался до посольства Шри-Ланки в Москве. Оттуда его вернули на родину.

Тяжёлая экономическая ситуация в стране вынуждает шри-ланкийцев искать заработок за границей. По данным министерства иностранных дел, в России находится от 600 до 800 граждан Шри-Ланки. Точное их число неизвестно. Коломбо направит в Москву специальную делегацию для возвращения сограждан домой.

Шри-Ланка сохраняла нейтралитет по теме российско-украинского конфликта, однако сообщения о вербовке граждан вызвали напряженность. Полиция страны арестовала двух отставных генералов за участие в вербовке людей. Ещё шестерым, занимавшимся вопросами логистики, также грозит серьёзное наказание.

Читайте также:

В Индии арестованы четыре вербовщика в зону украинского конфликта

Шри-Ланка направит в Россию миссию из-за участия своих граждан в СВО

Уроженец Шри-Ланки организовал бордель в Петербурге
#полиция
#страны
#наказание
#больницы
#сво
#ранение
#шри-ланка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский посол назвал наглой провокацией задержание россиянки в Дании
Посол Барбин: РФ потребует от Дании незамедлительного освобождения россиянки
11 июня 2024, 16:36

Фото: iStock/zoka74

Россия потребует от Дании незамедлительного освобождения задержанной россиянки.
Об этом сообщает агентство ТАСС. По словам посла России в Копенгагене Владимира Барбина, задержание гражданки России в Дании — наглая и беспардонная провокация датских спецслужб.

Их главная цель — запугать россиян, дискредитировать их организации за поддержание контактов со своим государством.

Незадолго до этого в датской службе безопасности заявили о задержании гражданки РФ, которую подозревают в связях с российской разведкой.

Читайте также:

Москвича арестовали на 10 суток за ношение футболки с бандеровским трезубцем

В Челябинске арестовали генерального директора ЧЭМК Павла Ходоровского по подозрению в педофилии

Охранник бара сломал ноги захотевшей воспользоваться туалетом москвичке, пишет Telegram-канал Mash
#россия
#европа
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова рассказала о «Санду-рейхе» в Молдавии
Захарова назвала действия пограничников в Молдавии Санду-рейхом
11 июня 2024, 15:53

Фото: сайт МИД РФ

Мария Захарова назвала действия молдавских пограничников «Санду-рейхом» после того, как они задержали на несколько часов прибывших из России пассажиров в аэропорту Кишинева. Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что у возвращающихся из России граждан, признанных «неблагонадежными», рвут паспорта.

«Санду-рейх», — написала она.
11 июня стало известно, что в аэропорту Кишинева правоохранительные органы задержали граждан, вернувшихся с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ответ на действия полиции люди кричали «позор» и исполняли «Священную войну».

Читайте также:

Президент Молдавии Санду утвердила поправки в статью УК о государственной измене

Додон: Санду не сможет выиграть выборы честно

Санду готовится к войне, заявил Игорь Додон
#выборы
#президент
#ук
#пмэф
#поправки
#люди
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Харьков Европой
11 июня 2024, 15:47

Фото: istockphoto/artJazz

Харьков является Европой, как и вся Украина в целом. Такое смелое и неожиданное заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Своё «открытие» о географическом положении Харькова и Украины евро-чиновница сделала во время своего выступления на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Полностью текст её речи приводит официальный сайт Еврокомиссии. Обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, фон дер Ляйен также назвала Евросоюз «домом для Украины».

Глава Еврокомиссии также отметила, что это первая конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Евросоюзе. Она добавила, что ЕС в июле предоставит Киеву 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. 90% этой суммы пойдут на военные нужды, а 10% — на восстановление.

Читайте также:

Евросоюз ввёл санкции против граждан КНДР за якобы оказание военной помощи России

Евросоюз попытался оправдать Киев за отступление от соблюдения прав человека

Евросоюз призвал срочно предоставить Украине системы ПВО
#евро
#военные
#сайт
#конференция
#ес
#евросоюз
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе призвали серьезнее отнестись к словам Путина
Политолог Друлак: Западу стоит серьезнее отнестись к словам Путина об ударах ВСУ
11 июня 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Западу стоит серьезнее отнестись к заявлениям президента России Владимира Путина о недопустимости использования ВСУ дальнобойного оружия НАТО. Об этом сообщил чешский политолог Петр Друлак в интервью газете Parlamentní listy.
«Такие системы обслуживаются западными военными, что кардинально меняет ситуацию. Это можно расценивать как удар одной из стран НАТО по России, и в таком случае Россия будет реагировать соответственно. Владимир Путин ясно дал это понять», — отметил аналитик.
Друлак подчеркнул, что такая эскалация со стороны НАТО может привести к ракетной войне с Россией. По его словам, жители западных стран не хотят этого развития событий.

Читайте также:

ВС РФ взорвали самолет Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

ВСУ испытывают дефицит снарядов и запасных стволов для артиллерии

ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов
#самолет
#россия
#владимир путин
#жители
#дефицит
#нато
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу: Ядерные учения — адекватный ответ на разрешение Киеву атаковать гражданские объекты
Шойгу заявил о своевременности и обоснованности проведения РФ ядерных учений
11 июня 2024, 15:24

Фото: istockphoto/MikeMareen

Проведение Россией учений с отработкой боевого применения нестратегического ядерного оружия является адекватной реакцией на фактическое разрешение Киеву наносить удары по гражданским объектам.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Ранее ядерные учения, проводимые Россией, даже в самих Соединённых Штатах назвали обоснованным ответом на постоянные угрозы со стороны США. Об этом заявила кандидат на пост президента США от партии зелёных Джилл Стайн. По её словам, Владимир Путин вполне справедливо назвал действия Запада экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения.

В настоящее время в России начался второй этап учений. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей Вооружённых сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Читайте также:

Минобороны: В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

Россия начала ядерные учения — видео

МИД РФ: учения России с ядерным оружием призваны остудить «горячие головы»
#сша
#военные
#сергей шойгу
#владимир путин
#учения
#пост
#рф
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-разведчик США Риттер заявил о крахе швейцарской конференции
11 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/artJazz

Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что Швейцарский саммит по Украине уже терпит крах, ещё даже не начавшись.
«Единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию. А США останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата», — высказал в беседе с RT Риттер.

В то же время политолог Владимир Шаповалов заявил, что неудачу сейчас терпит вся европейская политика, направленная в том числе и на противостояние с Россией. Это показали минувшие выборы в Европарламент.

«Народы европейских стран ставят оценку «неудовлетворительно» тем партиям, которые находятся у власти. При этом, данная ситуация была хорошо известна, поскольку практически вся социология в европейских странах, начиная с 2022-го и до настоящего времени, свидетельствует о резком росте негативных оценок деятельности находящихся у власти правительств», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шаповалов.

Ранее глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что сейчас наблюдаются процессы, в ходе которых в так называемых «устоявшихся демократиях» на Западе пропадает свобода слова.

Читайте также:

Глава МИД ЮАР Пандор: На Западе пропадает свобода слова

Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины

Минобороны: В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
#выборы
#помощь
#политика
#мид
#политолог
#юар
#европа
#украина
#саммит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД ЮАР Пандор: На Западе пропадает свобода слова
11 июня 2024, 15:10

Фото: iStock/wildpixel

Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что сейчас наблюдаются процессы, в ходе которых в так называемых «устоявшихся демократиях» на Западе пропадает свобода слова.
«И мы не можем поверить в то, что более 140 журналистов были убиты в Палестине, а «свободная пресса» в большинстве своём молчит об этом и почти соучаствует в том, что их же коллег убивают, запрещают, сажают в тюрьмы и обращаются с ними самым жестоким образом. Мы, африканцы, наблюдаем за всем этим и задаёмся вопросом, что случилось с теми уроками и лекциями», — прокомментировала в беседе с RT Пандор.

А декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, профессор Генри Сардарян заявил, что кроме всего прочего западные страны начинают поднимать те темы, которые ранее были жёстко табуированы. В частности, речь идёт о ядерном оружии.

«За последние года поведение западных стран — это путь к серьёзным последствиям. За счёт их безответственности многие табуированные темы стали легальной частью политической дискуссии. Уже некоторые обсуждают, что, мол, возможно, у России не сработает ядерное оружие. Но система ядерного сдерживания зависит от страха. Как только начнутся сомнения в эффективности этого вооружения, мы окажемся на пороге эскалации конфликта», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Сардарян.

Ранее сообщалось, что Россия начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил.

Читайте также:

Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины

Минобороны: В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

В Чехии обвинили Россию в попытке поджечь пражские автобусы
#россия
#помощь
#вооружения
#ядерное африка
#европа
#сша
#политика
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы по подозрению в поддержке партии Путина
11 июня 2024, 15:06

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая, осуждённого за коррупцию, Наталью Веретенникову. Её подозревают в работе на «Единую Россию», партию российского президента Владимира Путина.
По данным следствия, 36-летняя дочь бывшего полтавского градоначальника владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, передаёт телеграм-канал «Политика страны». Во время выборов в России она, как заявляет СБУ, распорядилась разместить на рекламных стендах и баннерах компании рекламную агитацию за «Единую Россию». За эти услуги она якобы получила более 35 миллионов российских рублей.

Наталья Веретенникова уже отправлена в следственный изолятор, на её имущество наложен арест. В числе прочего, она является владелицей трёх квартир в Киеве, минивэна и долей в уставных капиталах двух украинских компаний.

Читайте также:

СБУ проводит досмотр жителей правительственного квартала Киева

СБУ задержала депутата в Хмельницкой области по подозрению в работе на Россию

СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу, получившему гражданство РФ
#арест
#имущество
#политика
#страны
#услуги
#компании
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф