Политолог Александр Дудчак высказал мнение о том, что на самом деле у президента Украины Владимира Зеленского нет союзников.
«Нет у него ни соратников, ни союзников. Говорят, что Зеленский советуется постоянно с Ермаком, но Ермак сдастся с потрохами при первой же возможности, если будет такой приказ свыше, а он может поступить. Так что Зеленского просто тянут как консерву, подготовка к смене, судя по всему, идёт, это возможно, и это не составляет никакого труда под разными поводами», — поделился в беседе с RT Дудчак.
В то же время бывший руководитель украинского правительства Николай Азаров заявил, что Запад не волнует вопрос легитимности Зеленского.
«Коллективный Запад такой нюанс, как легитимность Зеленского, совершенно не волнует. Ведь в 2014 году США и их союзники понимали, что в Украине произошел госпереворот, однако закрыли на это глаза», — приводят argumenti.ru соответствующую публикацию Азарова.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости оценил отношение к Украине Владимира Зеленского и таких олигархов, как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. По его словам, им не нужны страна и народ.
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