Politico: Датчане предложили выкупить у США Калифорнию вместо Гренландии

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В Дании не затихает реакция на заявление нового президента США Дональда Трампа о намерении выкупить у северной страны остров Гренландия. Например, властям Копенгагена предложили вместо этого приобрести у Штатов по сходной цене потрёпанную в последнее время Калифорнию.
С таким пожеланием руководству государства выступила инициативная группа Denmarkification, сообщает издание Politico. Авторы проекта оценили стоимость столь операции, назвав её столь любимым президентом-бизнесменом словечком «сделка», в один триллион долларов, а также — бонусом — «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд».
Весёлые датчане предложили привлечь к обсуждению тонкостей международного соглашения представителей компании Lego (крупнейшая компания по производству детских конструкторов). Аргумент: общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало сотрудников фирмы, производящей игрушки, экспертами в области переговоров.
Средства, необходимые для покупки Золотого штата предлагается собрать с помощью добровольных пожертвований.
Также отмечается, что призыв к правительству вступить с США в переговоры по поводу выкупа Калифорнии уже подписали 198 тысяч соотечественников великого сказочника Ганса-Христиана Андерсена.
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Весёлые датчане предложили привлечь к обсуждению тонкостей международного соглашения представителей компании Lego (крупнейшая компания по производству детских конструкторов). Аргумент: общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало сотрудников фирмы, производящей игрушки, экспертами в области переговоров.
Средства, необходимые для покупки Золотого штата предлагается собрать с помощью добровольных пожертвований.
«Это всего лишь 200 тысяч крон с каждого датчанина», — заявили в Denmarkification
Также отмечается, что призыв к правительству вступить с США в переговоры по поводу выкупа Калифорнии уже подписали 198 тысяч соотечественников великого сказочника Ганса-Христиана Андерсена.
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Александр Бойцов