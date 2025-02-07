Страны НАТО обсуждали отправку войск в Гренландию из-за угроз Трампа

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Члены Североатлантический Альянс (НАТО) обсуждали идею направить войска в Гренландию в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа захватить остров. Об этом информирует британское издание Telegraph.
Уточняется, что во время неформального общения представители стран блока обсуждали возможность применения против Вашингтона статьи 5 положения о коллективной обороне НАТО. Примечательно, что подобный сценарий был быстро отвергнут, так как для этого потребовалось бы согласие всех членов Альянса, в том числе Соединенных Штатов.
Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Америки Панамский канал.
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