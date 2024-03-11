В Венгрии предрекли смену позиции ЕС по Украине в случае победы Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Некоторые европейские государства, выступающие за продолжение конфликта на Украине, изменят свою позицию в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом в интервью американскому порталу Breitbart заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что в настоящее время большая часть европейских государств выступает за продолжение конфликта. При этом, если по итогам выборов президентом США станет Трамп, позиция ряда стран может кардинально измениться.
Сийярто подчеркнул, что венгерские власти надеются на возвращение Трампа, который подтолкнёт страны к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной и дальнейшему завершению конфликта.
Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что с приходом к власти решит украинский конфликт в течение 24 часов.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, говорил о чрезвычайной сложности ситуации, которая требует более детальной проработки.
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Сийярто подчеркнул, что венгерские власти надеются на возвращение Трампа, который подтолкнёт страны к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной и дальнейшему завершению конфликта.
«Без Трампа эта война будет продолжаться долго», – добавил министр.
Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что с приходом к власти решит украинский конфликт в течение 24 часов.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, говорил о чрезвычайной сложности ситуации, которая требует более детальной проработки.
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Анастасия Чинкова