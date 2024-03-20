Politico: ЕК представит предложения по изменению порядка приема в ЕС новых стран

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен намерена представить в среду 20 марта предложения, которые изменят порядок приема в ЕС новых членов, об этом сообщает газета Politico.
Согласно проекту документа, Еврокомиссия предлагает постепенно интегрировать Украину, Молдавию и государства Западных Балкан в Евросоюз.
Кроме того, планируется постепенно разрешить странам-кандидатам присоединяться к единому рынку. Действующие лидеры стран ЕС должны будут решить, какими обязательствами должны сопровождаться те или иные уровни или этапы доступа к рынку от постепенно интегрирующихся государств.
Еврокомиссия допускает, что в перспективе придется отказаться от требования единогласия, тормозящего принятие решений по внешней и внутренней политике, чтобы избежать будущих тупиков. Союз, насчитывающий в себе более 30 членов, не всегда может прийти к единому одинаковому мнению, потому данное предложение Фон дер Ляйен имеет место быть.
Документ предусматривает голосование квалифицированным большинством «с соответствующими и пропорциональными гарантиями, учитывающими стратегические национальные интересы».
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Кроме того, планируется постепенно разрешить странам-кандидатам присоединяться к единому рынку. Действующие лидеры стран ЕС должны будут решить, какими обязательствами должны сопровождаться те или иные уровни или этапы доступа к рынку от постепенно интегрирующихся государств.
Документ предусматривает голосование квалифицированным большинством «с соответствующими и пропорциональными гарантиями, учитывающими стратегические национальные интересы».
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*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
Мария Федоровцева