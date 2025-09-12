Грузинские силовики объявили о предотвращении теракта с участием СБУ

12 сентября 2025, 14:53

Украинскую спецслужбу обвинили в подготовке взрыва жилого дома в Тбилиси

Фото: Istock/Alina Vasylieva

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) передали взрывчатку, которую пытались переправить в Грузию. Об этом сообщает «Первый канал» грузинского телевидения, ссылаясь на данные Службы безопасности Грузии.





Представитель грузинского ведомства заявил, что один из задержанных подтвердил эту информацию.

«На территории Украины взрывчатку передали сотрудники украинской спецслужбы, так называемой «СБУ», что также подтверждается показаниями одного из задержанных», — сообщил он.

