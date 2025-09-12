Грузинские силовики объявили о предотвращении теракта с участием СБУ
Украинскую спецслужбу обвинили в подготовке взрыва жилого дома в Тбилиси
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) передали взрывчатку, которую пытались переправить в Грузию. Об этом сообщает «Первый канал» грузинского телевидения, ссылаясь на данные Службы безопасности Грузии.
Представитель грузинского ведомства заявил, что один из задержанных подтвердил эту информацию.
«На территории Украины взрывчатку передали сотрудники украинской спецслужбы, так называемой «СБУ», что также подтверждается показаниями одного из задержанных», — сообщил он.В рамках расследования правоохранители установили, что у злоумышленников была одна конечная цель. Они планировали использовать взрывчатку для атаки на жилой дом в столице Грузии, Тбилиси.
Таким образом, грузинская сторона прямо обвиняет украинских коллег в причастности к подготовке теракта на своей территории. Официальная реакция СБУ на эти заявления на текущий момент неизвестна.
