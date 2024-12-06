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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что снятие санкций с РФ не будет условием для достижения соглашения по Украине. Лавров уточнил, что экономика России не только выдержала санкции, но стала благодаря ним сильнее. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Лаврова, Россия научилась адаптироваться к рестрикциям, которые достигли беспрецедентного уровня при администрации Джо Байдена. Экономика страны укрепилась благодаря развитию собственных механизмов и сотрудничеству с дружественными государствами.
Министр подчеркнул, что жизнь в условиях санкций подтолкнула Россию к большей самостоятельности, что позволило ей усилить свои позиции на мировой арене.
Ранее в интервью Лавров подверг критике заявления Зеленского о русских и назвал его «неадекватным». Он также акцентировал внимание на том, что разговоры США о ядерном ударе являются приглашением к катастрофе.
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«Мы многому научились с тех пор, как ввели против нас санкции», — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что жизнь в условиях санкций подтолкнула Россию к большей самостоятельности, что позволило ей усилить свои позиции на мировой арене.
Ранее в интервью Лавров подверг критике заявления Зеленского о русских и назвал его «неадекватным». Он также акцентировал внимание на том, что разговоры США о ядерном ударе являются приглашением к катастрофе.
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Мария Моисеева