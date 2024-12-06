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Лавров прокомментировал влияние западных санкций на Россию

Лавров: санкции Запада против РФ укрепили экономику России
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что снятие санкций с РФ не будет условием для достижения соглашения по Украине. Лавров уточнил, что экономика России не только выдержала санкции, но стала благодаря ним сильнее. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Лаврова, Россия научилась адаптироваться к рестрикциям, которые достигли беспрецедентного уровня при администрации Джо Байдена. Экономика страны укрепилась благодаря развитию собственных механизмов и сотрудничеству с дружественными государствами.

«Мы многому научились с тех пор, как ввели против нас санкции», — сказал Лавров.


Министр подчеркнул, что жизнь в условиях санкций подтолкнула Россию к большей самостоятельности, что позволило ей усилить свои позиции на мировой арене.

Ранее в интервью Лавров подверг критике заявления Зеленского о русских и назвал его «неадекватным». Он также акцентировал внимание на том, что разговоры США о ядерном ударе являются приглашением к катастрофе.

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Министр иностранных дел РФ рассказал о личном впечатлении от Трампа
Лавров: Трамп сильный и дружелюбный лидер, но не пророссийский
06 декабря 2024, 03:05

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал о своем впечатлении от общения с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп является сильным и решительным лидером, который предпочитает оперативно добиваться результатов.
«Думаю, он — сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре», — заявил глава МИД.
Лавров отметил, что ему довелось дважды встретиться с Трампом в Овальном кабинете и присутствовать на переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на дружелюбную манеру общения Трампа, министр подчеркнул, что тот не является пророссийским лидером, которым его иногда пытаются представить.

В качестве примера Лавров напомнил о большом количестве антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, что подтверждает его независимую от России позицию.

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Лавров назвал опасной игру США с ядерным оружием
Лавров: разговоры о ядерном ударе являются приглашением к катастрофе
06 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/Gerasimov174

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону выразил обеспокоенность подходом американских чиновников к обсуждению эскалации с возможным применением ядерного оружия.
Лавров указал на комментарий Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, который заявил, что в случае ядерной эскалации пострадают прежде всего европейские союзники, а не сами США.

«Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать. Это делает ситуацию немного более рискованной», — указал глава МИД.
По словам Лаврова, такой подход, исключающий вероятность ущерба для Соединенных Штатов, является крайне опасным. Министр подчеркнул, что профессионалы в области ядерного сдерживания понимают риски подобных заявлений.

Глава МИД также отметил, что разговоры об ограниченном применении ядерного оружия недопустимы, поскольку это прямое приглашение к катастрофе, которую Россия хотела бы избежать.

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Лавров рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине
06 декабря 2024, 01:36

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о существовании негласных каналов связи между Москвой и Вашингтоном, касающихся ситуации на Украине. Однако, по его словам, предложения США, поступающие через эти каналы, практически идентичны публичным заявлениям.
Американская сторона, как отметил Лавров, на протяжении всего конфликта продолжает настаивать на прекращении военных действий и отводе российских войск, акцентируя необходимость учета позиций Украины.

«Должны остановиться, должны принять потребности Украины и ее позиции», — повторил министр призывы Вашингтона.
Кроме того, дипломат указал на существование других каналов взаимодействия, включая переговоры по обмену заключенными. Лавров упомянул, что уже было осуществлено несколько таких обменов.

Также функционирует канал для уведомления о запуске баллистических ракет.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в интервью с Такером Карлсоном Лавров также заявил о желании России наладить отношения с США.

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#дипломат
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Лавров заявил о желании России наладить отношения с США
06 декабря 2024, 01:28

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил позицию Москвы относительно отношений с Вашингтоном. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он отметил, что Россия стремится к нормализации отношений со всеми странами, включая Соединенные Штаты, которые он назвал великой державой.
«Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — пояснил Лавров.
Лавров подчеркнул, что нет объективных причин, препятствующих сотрудничеству между Россией и США, и добавил, что Москва заинтересована в конструктивном взаимодействии.

Ранее стало известно, что интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря.

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В Курской области назначили нового врио губернатора
Владимир Путин назначил Хинштейна губернатором Курской области
05 декабря 2024, 23:09

Фото: iStock/macky_ch

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, найти его можно на сайте Кремля.

Назначение произошло после того, как предыдущий губернатор Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Алексей Смирнов, ранее победивший на выборах с 65% голосов, покинул пост спустя несколько месяцев после своего избрания.

Новый врио губернатора в разговоре с президентом отметил важность укрепления связи жителей региона с государством и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие. До назначения Хинштейн занимал пост председателя комитета Госдумы по информационной политике и был избран депутатом от Самарской области.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

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Маск рассказал, сколько госслужащих США ходит на работу
Маск заявил, что только 1% госслужащих США ходит на работу 5 дней в неделю
05 декабря 2024, 21:30

Фото: istockphoto/rarrarorro

Всего лишь один процент американских чиновников отрабатывает полную пятидневку с понедельника по пятницу, написал миллиардер Илон Маск в своей соцсети.
«Число государственных служащих, которые приходят лично и работают 40 часов в неделю, приближается к 1%! Почти никто», — сказано в его публикации.
Ранее бизнесмен оценил прогноз роста госдолга США. Предприниматель отмечал, что страна близится к «фактическому банкротству».

В ноябре стало известно, что американский госдолг составляет свыше 36 триллионов долларов, а перед этим выяснилось, что задолженность в следующем десятилетии может составить 54 триллиона. Обозреватели Fox Business подчеркивали, что такие долги поставят мировой статус США под угрозу.

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«Хезболлах» поддержит Сирию в борьбе с террористами
05 декабря 2024, 21:15

Фото: istockphoto/alexkuehni

В борьбе с террористами сирийскую армию поддержит шиитская группировка «Хезболлах», заявил генсек движения Наим Касем. Он считает, что за террором кроются силы Запада во главе с Вашингтоном.
«Мы встанем на сторону Сирии, чтобы противостоять этой террористической агрессии», — пояснил Касем.
Ранее сирийские военные заявляли о скором контрнаступлении. Они отмечали, что отражение террористической атаки идет решительно и успешно, а скоро будет контратака, чтобы восстановить территориальный контроль.

В конце ноября террористы напали на Алеппо и Идлиб. Президент Башар Асад отмечал, что Сирия уничтожит противника при содействии со стороны союзных сил.

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Названо условие нормализации отношений Азербайджана с Арменией
МИД Азербайджана: для нормальных отношений Армении важно устранить претензии
05 декабря 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Niko_Cingaryuk

Чтобы отношения Азербайджана и Армении нормализовались, армянская сторона должна устранить территориальные претензии к Баку, закрепленные ее конституцией. Об этом в рамках заседания СМИД ОБСЕ на Мальте заявил главный дипломат Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Завершение [процесса нормализации отношений] зависит от практической реализации заявленного Арменией обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, в том числе путем устранения территориальных претензий, все еще закрепленных в ее конституции и других законодательных актах», — сказал он.
По его словам, Еревану необходимо предпринять эти шаги для налаживания устойчивого мира и добрососедских отношений между государствами. Байрамов резюмировал, что у стран имеется возможность «перевернуть страницу конфронтации».

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Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»
05 декабря 2024, 19:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе».
Утверждается, что Путин исполнит желания трех детей. Первое желание принадлежит десятилетней девочке Маргарите из Белгородской области. Ее мечта — попробовать себя в профессии пилота на авиатренажере.

Второй шарик с желанием, который снял президент, принадлежал двенадцатилетней Таисии из Московской области. Она мечтает посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Пятнадцатилетняя Арина из ДНР, которой принадлежит заключительное желание, хочет посетить Петербург.

Глава российского государства пообещал исполнить все три желания девочек.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

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